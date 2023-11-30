«Грядущая буря» из «Колеса времени» впервые выйдет на русском языке

В январе в серии «Звезды новой фэнтези» впервые выйдет «Грядущая буря» — двенадцатая книга цикла «Колесо времени» и первая, дописанная Брендоном Сандерсоном после смерти Роберта Джордана. Создатель одного из самых известных циклов в истории фэнтези умер из-за редкого заболевания крови до того, как успел поставить последнюю точку в серии, но оставил после себя черновики и наброски. Сандерсон, тогда ещё восходящая звезда жанра, а ныне — один из самых известных мастеров фэнтези, довёл работу до конца, выпустив три романа — «Грядущую бурю», «Башни полуночи» и «Память света». Все три книги прежде на русском не выпускались.

Издательская аннотация романа гласит:

Вращается Колесо Времени. Эпохи приходят и уходят. Что было, что есть и что грядет впереди — все может пасть перед Тенью, которая наползает на мир. И близится уже час Последней битвы…

Чтобы противостоять Тени, в преддверии неизбежной войны Ранд ал’Тор, Дракон Возрожденный, стремится объединить народы и государства мира. Ради борьбы с Темным он готов пойти на союз с явившимися из-за океана захватчиками. Но соратники его с ужасом замечают, что в душе самого Дракона будто бы поселилось нечто темное, мрачное, угрожающее… И неведомо, что грозит большими бедствиями — новое безумие Ранда или коварные происки приспешников Темного…

Оплот Света, Белая Башня, многовековой страж справедливости и порядка, расколота. Эгвейн ал’Вир, возглавив восставших Айз Седай, старается вновь сплотить воедино охваченные взаимным недоверием и распрями группировки — как своих сторонниц, так и тех, кто сохранил верность прежней Амерлин и ныне пребывает в отчаянии из-за ее тиранического правления. Каждый шаг опасен и может решить судьбу самой Белой Башни, а возможно — и всей планеты…

«Грядущая буря» выходит на русском языке в переводе Тахира Велимеева и Марины Чубаровой.