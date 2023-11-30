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    «Грядущая буря» из «Колеса времени» впервые выйдет на русском языке

    30 ноября 2023
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    30.11.2023
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    1 минута на чтение
    «Грядущая буря» из «Колеса времени» впервые выйдет на русском языке

    В январе в серии «Звезды новой фэнтези» впервые выйдет «Грядущая буря» — двенадцатая книга цикла «Колесо времени» и первая, дописанная Брендоном Сандерсоном после смерти Роберта Джордана. Создатель одного из самых известных циклов в истории фэнтези умер из-за редкого заболевания крови до того, как успел поставить последнюю точку в серии, но оставил после себя черновики и наброски. Сандерсон, тогда ещё восходящая звезда жанра, а ныне — один из самых известных мастеров фэнтези, довёл работу до конца, выпустив три романа — «Грядущую бурю», «Башни полуночи» и «Память света». Все три книги прежде на русском не выпускались.

    Издательская аннотация романа гласит:

    Вращается Колесо Времени. Эпохи приходят и уходят. Что было, что есть и что грядет впереди — все может пасть перед Тенью, которая наползает на мир. И близится уже час Последней битвы…

    Чтобы противостоять Тени, в преддверии неизбежной войны Ранд ал’Тор, Дракон Возрожденный, стремится объединить народы и государства мира. Ради борьбы с Темным он готов пойти на союз с явившимися из-за океана захватчиками. Но соратники его с ужасом замечают, что в душе самого Дракона будто бы поселилось нечто темное, мрачное, угрожающее… И неведомо, что грозит большими бедствиями — новое безумие Ранда или коварные происки приспешников Темного…

    Оплот Света, Белая Башня, многовековой страж справедливости и порядка, расколота. Эгвейн ал’Вир, возглавив восставших Айз Седай, старается вновь сплотить воедино охваченные взаимным недоверием и распрями группировки — как своих сторонниц, так и тех, кто сохранил верность прежней Амерлин и ныне пребывает в отчаянии из-за ее тиранического правления. Каждый шаг опасен и может решить судьбу самой Белой Башни, а возможно — и всей планеты…

    «Грядущая буря» выходит на русском языке в переводе Тахира Велимеева и Марины Чубаровой.

    «Грядущая буря» из «Колеса времени» впервые выйдет на русском языке 1
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    Журналист, переводчик, издатель, лентяй. Любит писать лонгриды и заваливать сроки.
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