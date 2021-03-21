Хоррор-короткометражка «Не подглядывай», вдохновлённая Animal Crossing

Хоррор-короткометражка молодого режиссёра Джулиана Терри «Don’t peek (Не подглядывай)» рассказывает о женщине, которая обнаруживает рядом с собой устрашающего персонажа видеоигры, намеревающегося перейти в реальный мир. «Не подглядывай» вдохновлён игрой «Animal Crossing» и знакомым каждому чувством ужаса, когда ты один в темноте.
Фильм был снят во время карантина. Мировая премьера «Не подглядывай» состоялась 15 марта 2021 года, в первый день онлайн-кинофестиваля South by Southwest.
По сведениям, режиссёр Тимур Бекмамбетов заинтересовался короткометражкой и планирует снять на её основе полнометражный фильм.
Читайте также
Короткометражка: «Бэтмен: Умирать легко». Тёмный рыцарь навещает Джокера в Аркхеме
Кот-император | 11.03.2021
Не пропустите сцену после титров!
Короткометражка: Scribblings. Ролик о творчестве и путешествии по вымышленным мирам
Кот-император | 15.03.2021
Работу подготовил выпускник специализации по анимации Колледжа Шеридан.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.