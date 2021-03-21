Хоррор-короткометражка «Не подглядывай», вдохновлённая Animal Crossing

Хоррор-короткометражка молодого режиссёра Джулиана Терри «Don’t peek (Не подглядывай)» рассказывает о женщине, которая обнаруживает рядом с собой устрашающего персонажа видеоигры, намеревающегося перейти в реальный мир. «Не подглядывай» вдохновлён игрой «Animal Crossing» и знакомым каждому чувством ужаса, когда ты один в темноте.

Фильм был снят во время карантина. Мировая премьера «Не подглядывай» состоялась 15 марта 2021 года, в первый день онлайн-кинофестиваля South by Southwest.

По сведениям, режиссёр Тимур Бекмамбетов заинтересовался короткометражкой и планирует снять на её основе полнометражный фильм.