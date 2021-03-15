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    Видео | Фантастические короткометражки
    #короткометражка #магический реализм

    Короткометражка: Scribblings. Ролик о творчестве и путешествии по вымышленным мирам

    15 марта 2021
    Кот-император
    15.03.2021
    90060
    0 минут на чтение
    #короткометражка #магический реализм

    В традиционной рубрике «фантастические короткометражки» представляем работу Тори Ричардс под названием Scribblings («Каракули»). Её Ричардс выполнила, когда училась на последнем году учёбы по специальности «анимация» в Колледже Шеридан.

    Неожиданно получив волшебный карандаш, который превращает всё нарисованное в реальность, две сестры затевают игру, отправляющую их в путешествие по созданным ими мирам.

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     Кот-император |  11.03.2021

    Не пропустите сцену после титров!

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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