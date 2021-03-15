Короткометражка: Scribblings. Ролик о творчестве и путешествии по вымышленным мирам

В традиционной рубрике «фантастические короткометражки» представляем работу Тори Ричардс под названием Scribblings («Каракули»). Её Ричардс выполнила, когда училась на последнем году учёбы по специальности «анимация» в Колледже Шеридан.

Неожиданно получив волшебный карандаш, который превращает всё нарисованное в реальность, две сестры затевают игру, отправляющую их в путешествие по созданным ими мирам.