Короткометражка: Scribblings. Ролик о творчестве и путешествии по вымышленным мирам

В традиционной рубрике «фантастические короткометражки» представляем работу Тори Ричардс под названием Scribblings («Каракули»). Её Ричардс выполнила, когда училась на последнем году учёбы по специальности «анимация» в Колледже Шеридан.
Неожиданно получив волшебный карандаш, который превращает всё нарисованное в реальность, две сестры затевают игру, отправляющую их в путешествие по созданным ими мирам.
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