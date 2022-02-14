«Истребителя демонов» продлили на третий сезон

Создатели «Истребителя демонов» (в оригинале Kimetsu no Yaiba) объявили, что в производстве находится третий сезон аниме-сериала.
Анонс продолжения состоялся вскоре после выхода финального эпизода второго сезона, которым фанаты не остались разочарованы.
В основу третьего сезона ляжет сюжетная арка «Деревня кузнецов», в которой Тандзиро должен починить свой клинок и сразиться с четвертой и пятой Лунами.
А вот когда состоится его премьера, пока не уточняется.
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