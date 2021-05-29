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    Новости

    «Истребитель демонов» теперь самое кассовое аниме в России

    29 мая 2021
    29.05.2021
    1262
    0 минут на чтение
    «Истребитель демонов» теперь самое кассовое аниме в России

    По данным ЕАИС, «Истребитель демонов: Поезд „Бесконечный“» во второй уикэнд собрал в российском прокате около 90 миллионов рублей.

    Таким образом картина стала самым кассовым аниме в России.

    Для сравнения, ленты Макото Синкая заработали в районе 40 миллионов рублей, а прежний рекордсмен «Мэри и ведьмин цветок» — 87 миллионов.

    При этом «Истребителя демонов» будут показывать еще несколько недель. Вероятно, за все время он сможет собрать 100 миллионов рублей или больше.

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