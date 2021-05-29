«Истребитель демонов» теперь самое кассовое аниме в России

По данным ЕАИС, «Истребитель демонов: Поезд „Бесконечный“» во второй уикэнд собрал в российском прокате около 90 миллионов рублей.
Таким образом картина стала самым кассовым аниме в России.
Для сравнения, ленты Макото Синкая заработали в районе 40 миллионов рублей, а прежний рекордсмен «Мэри и ведьмин цветок» — 87 миллионов.
При этом «Истребителя демонов» будут показывать еще несколько недель. Вероятно, за все время он сможет собрать 100 миллионов рублей или больше.
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