«Истребитель демонов» теперь самое кассовое аниме в России

По данным ЕАИС, «Истребитель демонов: Поезд „Бесконечный“» во второй уикэнд собрал в российском прокате около 90 миллионов рублей.

Таким образом картина стала самым кассовым аниме в России.

Для сравнения, ленты Макото Синкая заработали в районе 40 миллионов рублей, а прежний рекордсмен «Мэри и ведьмин цветок» — 87 миллионов.

При этом «Истребителя демонов» будут показывать еще несколько недель. Вероятно, за все время он сможет собрать 100 миллионов рублей или больше.