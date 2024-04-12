Комикс «Черепашки-ниндзя: Последний ронин» получит фильм с рейтингом R

Paramount Pictures работает над фильмом по мрачному комиксу «Черепашки-ниндзя: Последний ронин».
Под стать оригиналу, экранизация получит рейтинг R. Ее напишет Тайлер Бертон Смит, приложивший руку к «Пацану против всех».
Действие истории разворачивается в будущем, когда трех из четырех братьев-черепах и Сплинтера убили. А оставшийся в живых герой поклялся отомстить за них.
Кстати, в разработке находится игра по тому же комиксу, которой занимаются авторы выживасткиа Fade to Silence и ремейков Destroy All Humans.
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