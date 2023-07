Крейг Мейзин о производстве сериала по The Last of Us в период забастовок сценаристов

В интервью Deadline Крейг Мейзин рассказал, как продвигается работа над экранизацией Last Of Us в период забастовок сценаристов и актёров, а также о том, как протесты влияют на процесс производства.

Last Of Us была продлена на второй сезон в январе, а уже в конце апреля развернулась забастовка сценаристов, и писательская работа была приостановлена. По словам шоураннера, за этот короткий срок команда уже проделала значительную работу.

Мейзин успел закончить сценарий первого эпизода второго сезона прямо перед протестами. Новый сезон уже обрёл свою форму, и над сценарием успели поработать и новые сценаристы, присоединившиеся к нему и создателю игры Нилу Дракманну. Мейзин отметил:

Вся сезонная линия уже прописана, и я даже успел закончить и представить первую серию перед наступлением дедлайна. Так что сейчас я просто продолжаю размышлять, рефлексировать «через сцены»; не думаю, что это считается нарушением забастовки. Как только всё закончится, и компании наконец-то придут в себя, мне придётся сильно ускориться, потому что мы очень хотим пустить сериал в эфир тогда, когда запланировали.

Мейзин отметил, что протесты пока не оказали серьёзного влияния на производство, так как работе над вторым сезоном предшествовал длительный период предпродакшна, который включал подбор и подготовку локаций для съемок.

Сценарист не назвал точную дату старта съёмок, но отметил, что она пока не изменилась. Сам он готов приступить к работе в любой момент.

Ранее глава драматического отдела HBO Франческа Орси упоминала, что возвращение Last Of Us ожидается примерно в 2025 году.

Также Мейзин заявил, что, скорее всего, сериал получит и третий сезон — материала достаточно, и помешать продлению могут только плохие зрительские рейтинги:

Да, будет ещё больше одного сезона. Сюжет второй игры большой, поэтому третьего сезона не будет только если второй не станут смотреть, и шоу отменят. Кроме этого, мы собираемся сделать многое так же, как было в игре. А к некоторым моментам, которые были в первоисточнике, мы подойдём иначе, по-своему. Неважно, играли ли вы в игру или нет, вас удивит, как будет разворачиваться действие сезона.

Съёмки второго сезона пройдут в Ванкувере. События Last Of Us Part II, на которой основан следующий сезон, разворачиваются в Северо-Западном побережье.