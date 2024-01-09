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    Lucasfilm анонсировал новый фильм по «Мандалорцу»

    9 января 2024
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    09.01.2024
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    Lucasfilm анонсировал новый фильм по «Мандалорцу»

    Студия Lucasfilm анонсировала новый полнометражный фильм по «Звёздным войнам». Уже в этом году должны начаться съёмки «Мандалорца и Грогу» — новой главы приключений Дина Джарина и его маленького ушастого подопечного. Режиссёром выступит создатель сериала Джон Фавро.

    Судя по всему, «Мандалорец и Грогу» заменит четвёртый сезон телесериала — по сети уже какое-то время ходили слухи, что из-за забастовок актёров и сценаристов Lucasfilm планирует превратить четвёртый сезон, сценарии которого были написаны ещё год назад, в полнометражную картину.

    На Lucasfilm подчеркнули, что новый фильм выйдет вдобавок к трём ранее анонсированным проектам. Напомним, что прямо сейчас в производстве находятся:

    • Фильм Джеймса Мэнголда о первых джедаях
    • Фильм Шармин Обаид-Чиной о дальнейших приключениях Рэй
    • Фильм Дэйва Филони, который должен стать кульминацией «Мандалорца» и его спин-оффов

    Кроме того, студия мимоходом подтвердила работу над вторым сезоном «Асоки» — он перечислен в списке других проектов исполнительного продюсера «Мандалорца и Грогу» Дэйва Филони.

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    Журналист, переводчик, издатель, лентяй. Любит писать лонгриды и заваливать сроки.
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