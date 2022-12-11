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    Новости

    Лучшие фильмы 2022 — по версии Polygon

    11 декабря 2022
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    11.12.2022
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    Лучшие фильм 2022 — по версии Polygon

    Игровой сайт Polygon опубликовал рейтинг лучших фильмов этого года. Он был составлен на основе опросов сотрудников компании — каждый представил список своих любимых фильмов года, причём количество могло быть любое. Рейтинг составлялся в ноябре, поэтому в него не попали фильмы, вышедшие в самом конце года, но топ всё равно оказался довольно разнообразным.

    Фантастических картин в рейтинге немного — только «Нет», «Всё, везде и сразу», а также хорроры «Варвар» и «Салум».

    Топ-10:

    1. RRR: Рядом ревёт революция
    2. Решение уйти
    3. Банши Инишерина
    4. Нет
    5. Варвар
    6. Тар
    7. Салум
    8. Солнце моё
    9. Скорая
    10. Всё, везде и сразу

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    В списке лучших есть и фантастические картины.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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