Лучшие фильмы 2022 — по версии Polygon

Игровой сайт Polygon опубликовал рейтинг лучших фильмов этого года. Он был составлен на основе опросов сотрудников компании — каждый представил список своих любимых фильмов года, причём количество могло быть любое. Рейтинг составлялся в ноябре, поэтому в него не попали фильмы, вышедшие в самом конце года, но топ всё равно оказался довольно разнообразным.

Фантастических картин в рейтинге немного — только «Нет», «Всё, везде и сразу», а также хорроры «Варвар» и «Салум».

Топ-10: