Лучшие фильмы 2022 — по версии Polygon

Игровой сайт Polygon опубликовал рейтинг лучших фильмов этого года. Он был составлен на основе опросов сотрудников компании — каждый представил список своих любимых фильмов года, причём количество могло быть любое. Рейтинг составлялся в ноябре, поэтому в него не попали фильмы, вышедшие в самом конце года, но топ всё равно оказался довольно разнообразным.
Фантастических картин в рейтинге немного — только «Нет», «Всё, везде и сразу», а также хорроры «Варвар» и «Салум».
Топ-10:
- RRR: Рядом ревёт революция
- Решение уйти
- Банши Инишерина
- Нет
- Варвар
- Тар
- Салум
- Солнце моё
- Скорая
- Всё, везде и сразу
Читайте также
Лучшие сериалы 2022 года — по версии Metacritic
Кот-император | 06.12.2022
В список лучших вошли «Андор», «Разделение» и «Дом Дракона».
Лучшие фильмы 2022 года — по версии Metacritic
Кот-император | 07.12.2022
В списке лучших есть и фантастические картины.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Последний джедайПочему Люка Скайуокера так долго не могли найти?
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.