Марсоход Perseverance собрал образцы горных пород, указывающих на длительное наличие воды

Фото: NASA

Марсоход Perseverance успешно собрал первые образцы горных пород, и у ученых уже появились теории о прошлом планеты. Собрав первый образец 6 сентября с валуна «Рошетт», команда взяла второй с того же валуна 8 сентября.

NASA сообщили, что исследователи провели первичный анализ образцов, которые показали, что породы имеют базальтовый состав и могут быть продуктом лавовых потоков, и, что особенно важно, они взаимодействовали с водой. Исследователи предполагают, что вода в кратере Езеро могла быть в течение длительного времени. Хотя ученые до сих пор не могут сказать, присутствовала ли вода в течение десятков тысяч или миллионов лет, они более уверены в том, что она была там достаточно долго для формирования микроскопической жизни.