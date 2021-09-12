Марсоход Perseverance собрал образцы горных пород, указывающих на длительное наличие воды

Фото: NASA
Марсоход Perseverance успешно собрал первые образцы горных пород, и у ученых уже появились теории о прошлом планеты. Собрав первый образец 6 сентября с валуна «Рошетт», команда взяла второй с того же валуна 8 сентября.
NASA сообщили, что исследователи провели первичный анализ образцов, которые показали, что породы имеют базальтовый состав и могут быть продуктом лавовых потоков, и, что особенно важно, они взаимодействовали с водой. Исследователи предполагают, что вода в кратере Езеро могла быть в течение длительного времени. Хотя ученые до сих пор не могут сказать, присутствовала ли вода в течение десятков тысяч или миллионов лет, они более уверены в том, что она была там достаточно долго для формирования микроскопической жизни.
Было также зафиксировано наличие солей, которые могли образоваться при испарении жидкой воды или протекании грунтовых вод. Эта соль могла не только сохранить часть воды, но и признаки жизни.
Мои первые два образца породы, вероятно, вулканического происхождения и с намеками на соли, которые могут содержать пузырьки древней воды. Это кусочки более крупной головоломки, которую нужно решить:
— как образовалась эта среда
— история воды в этой среде
— существовала ли здесь жизнь в прошлом
My first two rock samples are likely volcanic with hints of salts that may hold bubbles of ancient water. They’re pieces of a bigger puzzle, to learn:
— how this area formed
— its history of water
— if past life ever existed here
More on #SamplingMars: https://t.co/rFOBz2Mrak pic.twitter.com/ztugkQwFQi
— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) September 10, 2021
В настоящее время Perseverance исследует дно кратера в поисках образцов, которые можно отправить на Землю, чтобы углубиться в изучение истории Марса. Следующее потенциальное место для сбора образцов Perseverance находится всего в 200 метрах от «Южного Сейта (South Séítah)», ряда хребтов, покрытых песчаными дюнами, валунами и каменными осколками. Однако к началу октября все миссии на Марсе сделают перерыв в работе на несколько недель. Это будет защитной мерой в период соединение Марса и Солнца.
Читайте также
У марсохода «Персеверанс» не получилось взять первый образец марсианского грунта
В ближайшее время специалисты проведут анализ данных с целью узнать причину неудачи. Вероятно, дело в особенностях грунта.
Ровер Perseverance добыл первый образец марсианского грунта
«Никогда не был так счастлив увидеть дырку в камне».
-
Рекомендуем
Наши комиксы
Комикс: Война и орки-2Вождь продолжает искать верную стратегию.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.