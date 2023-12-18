Marvel разорвала контракт с Джонатаном Мэйджерсом после того, как актера признали виновным в домашнем насилии

В США подошёл к промежуточному финалу суд над Джонатаном Мэйджерсом: жюри присяжных оправдало актёра в умышленном нападении и домогательствах при отягчающих обстоятельствах, но признало его виновным в нападении третьей степени и харассменте.
В худшем случае Мэйджерсу грозит год судебного заключения, но приговор огласят лишь 6 февраля. Правда, в Marvel решили не ждать ещё полтора месяца — вердикта «виновен» хватило, чтобы студия незамедлительно разорвала все отношения с актёром и уволила его с роли Канга Завоевателя.
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У Marvel серьёзные проблемы! Что будет с киновселенной? | Кино | Мир фантастики и фэнтези
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