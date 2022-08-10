    3
    Новости

    Мультсериал «Странные приключения» по вселенной DC отменили

    10 августа 2022
    10.08.2022
    334
    0 минут на чтение
    Мультсериал «Странные приключения» во вселенной DC отменили

    Кевин Смит, который работал над одним из эпизодов «Странных приключений», рассказал в интервью, что HBO Max отменил анимационный сериал.

    Вскоре после этого информацию подтвердило издание Deadline. А вот онлайн-кинотеатр пока никак это не прокомментировал.

    По словам Смита, закрытие проекта его не удивило на фоне смены стратегии Warner Bros. Discovery, так как производство антологии были весьма затратным.

    «Странные приключения» хотели посвятить непопулярным персонажам из вселенной DC — Кевин, например, планировал снять серию про Бизарро.

    Но есть и хорошая новость: согласно данным Deadline, запущенный в разработку в 2019 году сериал про Зеленого фонаря все еще жив.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Фриц Лейбер «Черный гондольер». Неполиткорректная фантастика полузабытого классика
    0
    7460
    Фриц Лейбер «Черный гондольер». Неполиткорректная фантастика полузабытого классика

    Мистика и хоррор от одного из столпов «золотого века».

    Ностальгируем по старым добрым сериалам в 51-м выпуске подкаста
    0
    72264
    Ностальгируем по старым добрым сериалам в 51-м выпуске Фантастического подкаста

    Скорее включайте телевизоры и подпевайте мелодии из заставки!

    «Песочный человек»: дождались чуда или нет? 10
    0
    45933
    «Песочный человек»: дождались чуда или нет?

    Удачно ли Люциферу и Константину сменили пол, и чего сериалу больше всего не хватает.

    Комикс «Множество смертей Лейлы Старр»: как Смерть однажды уволили 4
    0
    106051
    Комикс «Множество смертей Лейлы Старр»: как Смерть однажды уволили

    Философская мифологическая история в духе Геймана, которая учит ценить жизнь и не бояться смерти.

    Стивен Кинг «Билли Саммерс». Киллер без страха и упрёка
    0
    150509
    Стивен Кинг «Билли Саммерс». Киллер без страха и упрёка

    Удачная попытка сочинить нуар XXI века.

    Фэнтези о героях, прошедших путь из грязи в князи 4
    0
    207971
    Фэнтези о героях, поднявшихся из грязи в князи

    Ведь если даже бездомный мальчик смог стать великим правителем или полководцем, то и у тебя всё получится.

    Видео: что такое настольные ролевые игры
    0
    441957
    Видео: что такое настольные ролевые игры

    Новый ролик от Hobby World.

    Чем настольная игра «Непостижимое» ужаснула бы самого Лавкрафта 7
    0
    241029
    Чем настольная игра «Непостижимое» ужаснула бы самого Лавкрафта

    Вы плывёте на корабле, который пытаются потопить глубоководные. Или вы сами глубоководный — и хотите поделиться со спутниками радостями подводной жизни? 

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить