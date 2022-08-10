Мультсериал «Странные приключения» по вселенной DC отменили

Кевин Смит, который работал над одним из эпизодов «Странных приключений», рассказал в интервью, что HBO Max отменил анимационный сериал.

Вскоре после этого информацию подтвердило издание Deadline. А вот онлайн-кинотеатр пока никак это не прокомментировал.

По словам Смита, закрытие проекта его не удивило на фоне смены стратегии Warner Bros. Discovery, так как производство антологии были весьма затратным.

«Странные приключения» хотели посвятить непопулярным персонажам из вселенной DC — Кевин, например, планировал снять серию про Бизарро.

Но есть и хорошая новость: согласно данным Deadline, запущенный в разработку в 2019 году сериал про Зеленого фонаря все еще жив.