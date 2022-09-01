Мужчина из США победил в конкурсе цифрового искусства с картиной из нейросети

Издание Vice со ссылкой на Discord-сервер сообщило, что житель США по имени Джейсон Аллен занял первое место в конкурсе цифрового искусства, создав свою картину с помощью нейросети Midjourney.
У него ушло несколько недель и больше 100 попыток, чтобы найди идеальный запрос для программы и сгенерировать три самых удачных изображения, которые он в конечном итоге доработал в Photoshop и Gigapixel AI.
Его картина получила название «Театр космической оперы». По словам автора, он никого не обманывал и честно подписал свою работу как «Джейсон Аллен через Midjourney».
К слову, сам Джейсон выступает президентом компании Incarnate Games, которая выпускает настольные игры.
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