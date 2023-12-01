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    На конвенте CCXP показали первый трейлер «Фуриосы»

    1 декабря 2023
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    01.12.2023
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    На конвенте CCXP показали первый трейлер «Фуриосы»

    На проходящем в Бразилии конвенте Comic Con Experience (CCXP) показали дебютный трейлер «Фуриосы» Джорджа Миллера. Приквел «Дороги ярости» выйдет в прокат 24 мая следующего года.

    По сюжету фильма юную Фуриосу силой забирают из дома, и она оказывается в эпицентре борьбы между двумя могущественными военачальниками — предводителем Орды Байкеров Дементусом и Несмертным Джо, стоящим во главе Цитадели.

    Аня-Тейлор Джой играет молодую Фуриосу, а звезда «Тора» Крис Хемсворт перевоплотился в Дементуса.

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    www.mirf.ru
    Отмечаем юбилей не просто фильма, но целой франшизы, заложившей каноны пустошей, рейдеров и постапокалиптического безумия.
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    Журналист, переводчик, издатель, лентяй. Любит писать лонгриды и заваливать сроки.
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