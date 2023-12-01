На конвенте CCXP показали первый трейлер «Фуриосы»

На проходящем в Бразилии конвенте Comic Con Experience (CCXP) показали дебютный трейлер «Фуриосы» Джорджа Миллера. Приквел «Дороги ярости» выйдет в прокат 24 мая следующего года.

По сюжету фильма юную Фуриосу силой забирают из дома, и она оказывается в эпицентре борьбы между двумя могущественными военачальниками — предводителем Орды Байкеров Дементусом и Несмертным Джо, стоящим во главе Цитадели.

Аня-Тейлор Джой играет молодую Фуриосу, а звезда «Тора» Крис Хемсворт перевоплотился в Дементуса.