На конвенте CCXP показали первый трейлер «Фуриосы»

На проходящем в Бразилии конвенте Comic Con Experience (CCXP) показали дебютный трейлер «Фуриосы» Джорджа Миллера. Приквел «Дороги ярости» выйдет в прокат 24 мая следующего года.
По сюжету фильма юную Фуриосу силой забирают из дома, и она оказывается в эпицентре борьбы между двумя могущественными военачальниками — предводителем Орды Байкеров Дементусом и Несмертным Джо, стоящим во главе Цитадели.
Аня-Тейлор Джой играет молодую Фуриосу, а звезда «Тора» Крис Хемсворт перевоплотился в Дементуса.
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Отмечаем юбилей не просто фильма, но целой франшизы, заложившей каноны пустошей, рейдеров и постапокалиптического безумия.
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