Научно-фантастическая RPG Starfield выйдет 6 сентября

Bethesda выпустила кинематографический ролик научно-фантастической ролевой игры Starfield, в котором наконец-то объявила дату релиза — 6 сентября.
Игра выйдет на ПК и Xbox Series, она будет доступна сразу по подписке Game Pass.
Презентация игры пройдёт 11 июня.
Первоначально игру планировали выпустить в 2022-м, но в итоге релиз перенесли почти на год.
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Дмитрий Кинский | 13.10.2022
Релиз в 2023 году.
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