Научно-фантастическая RPG Starfield выйдет 6 сентября

Bethesda выпустила кинематографический ролик научно-фантастической ролевой игры Starfield, в котором наконец-то объявила дату релиза — 6 сентября.

Игра выйдет на ПК и Xbox Series, она будет доступна сразу по подписке Game Pass.

Презентация игры пройдёт 11 июня.

Первоначально игру планировали выпустить в 2022-м, но в итоге релиз перенесли почти на год.