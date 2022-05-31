«Они взорвали целую планету» — Джордж Мартин объяснил, почему в «Звездных войнах» не работают смерти героев

Создатель «Песни льда и пламени» Джордж Мартин в одном из интервью объяснил, почему смерти в «Звездных войнах» не такие драматичные, как в его книгах.
Писатель связывает это с тем, что в далекой-далекой галактике персонажи умирают в огромном количестве, а эмоциональной связи с ними у зрителей нет.
В самых первых «Звездных войнах» они взорвали целую планету Альдераан, на которой жили примерно 20 миллиардов человек, и теперь все они мертвы. Но есть нюанс. Никому до этого нет дела. Все на Альдераане мертвы. Ладно. Мы никого не знаем оттуда, и не можем прочувствовать их смерть. Это просто статистика. <…> В телевидении, кино и книгах столетиями к смерти относятся крайне бесцеремонно.
В качестве контрпримера Мартин вспомнил Красную свадьбу, в рамках которой погибло сразу несколько ключевых героев, знакомых фанатам на протяжении многих сезонов.
Я девять лет провел с этими персонажами. И я собирался их убить, это ужасно! Было трудно. Ужасная глава, и она расстраивает и злит людей. <…> И это хорошо. Мы здесь о смерти говорим вообще-то.
Также писатель высказался о современных фанатах какой-либо франшизы. По его словам, он попросту не понимает, как можно быть поклонником условных «Звездных войн» и «Властелина колец», но при этом ненавидеть их.
Если раньше вы были фанатом «Звездного пути», то вы любили «Звездный путь». Теперь половина людей, которые называют себя фанатами «Звездного пути», ненавидят «Звездный путь». Фанаты «Звездных войн» ненавидят «Звездные войны». А фанаты Толкина ненавидят «Кольца власти». Какого дьявола?
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