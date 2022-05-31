«Они взорвали целую планету» — Джордж Мартин объяснил, почему в «Звездных войнах» не работают смерти героев

Создатель «Песни льда и пламени» Джордж Мартин в одном из интервью объяснил, почему смерти в «Звездных войнах» не такие драматичные, как в его книгах.

Писатель связывает это с тем, что в далекой-далекой галактике персонажи умирают в огромном количестве, а эмоциональной связи с ними у зрителей нет.

В самых первых «Звездных войнах» они взорвали целую планету Альдераан, на которой жили примерно 20 миллиардов человек, и теперь все они мертвы. Но есть нюанс. Никому до этого нет дела. Все на Альдераане мертвы. Ладно. Мы никого не знаем оттуда, и не можем прочувствовать их смерть. Это просто статистика. <…> В телевидении, кино и книгах столетиями к смерти относятся крайне бесцеремонно.

В качестве контрпримера Мартин вспомнил Красную свадьбу, в рамках которой погибло сразу несколько ключевых героев, знакомых фанатам на протяжении многих сезонов.

Я девять лет провел с этими персонажами. И я собирался их убить, это ужасно! Было трудно. Ужасная глава, и она расстраивает и злит людей. <…> И это хорошо. Мы здесь о смерти говорим вообще-то.

Также писатель высказался о современных фанатах какой-либо франшизы. По его словам, он попросту не понимает, как можно быть поклонником условных «Звездных войн» и «Властелина колец», но при этом ненавидеть их.