Джордж Мартин рассказал о статусе «Ветров Зимы» и сериалов по вселенной

Джордж Мартин у себя в блоге поделился новостями о «Ветрах Зимы», а заодно рассказал, как там дела у других книг и сериалов во вселенной «Песни льда и пламени».

Главный приоритет — «Ветра Зимы», и он останется таковым, пока история не будет рассказана.

В работе находится второй том псевдоисторической хроники «Пламя и кровь» про Таргариенов. Мартин подумывает назвать книгу «Кровь и пламя», а не «Пламя и кровь, часть вторая». Написано несколько сотен страниц.

Мартин хочет закончить «Повесть о Дунке и Эгге», тем более, в разработке находится сериал. Сейчас пишется следующая повесть.

В работе находится иллюстрированная версия «Пламя и кровь», а также книга-справочник из серии «Кто есть кто в Вестеросе».

Что касается сериалов:

Мартин подчёркивает, что вовлечён в разработку многих сериалов.

«Дом Дракона» на стадии постпродакшена.

Бруно Хеллер («Рим») пишет пилот сериала про путешествия Корлиса Велариона. Рабочее название проекта — Морской Змей.

Аманда Сигель готовит сериал о Нимерии, шоураннер представила пару черновиков. Рабочее название — «Десять тысяч кораблей».

Стив Конрад занимается сериалом про Дунка и Эгга. Рабочее название — «Рыцарь Семи Королевств», может, его сменят на название «Межевой рыцарь». Это первая повесть цикла, она ляжет в основу первого сезона.

В работе находится анимационный сериал об империи Йи Ти под рабочим названием «Золотая Империя».

На разных этапах производства ещё как минимум два анимационных проекта. Мартин тоже их курирует, но рассказать о них не может.

Мартин добавляет, что много занимается продюсированием. В работе, например, «Дикие карты» (в основе — межавторский супергеройский цикл) и ротоскопический фильм Night of the Cooters.