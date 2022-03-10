Джордж Мартин рассказал о статусе «Ветров Зимы» и сериалов по вселенной

Джордж Мартин у себя в блоге поделился новостями о «Ветрах Зимы», а заодно рассказал, как там дела у других книг и сериалов во вселенной «Песни льда и пламени».
- Главный приоритет — «Ветра Зимы», и он останется таковым, пока история не будет рассказана.
- В работе находится второй том псевдоисторической хроники «Пламя и кровь» про Таргариенов. Мартин подумывает назвать книгу «Кровь и пламя», а не «Пламя и кровь, часть вторая». Написано несколько сотен страниц.
- Мартин хочет закончить «Повесть о Дунке и Эгге», тем более, в разработке находится сериал. Сейчас пишется следующая повесть.
- В работе находится иллюстрированная версия «Пламя и кровь», а также книга-справочник из серии «Кто есть кто в Вестеросе».
Что касается сериалов:
- Мартин подчёркивает, что вовлечён в разработку многих сериалов.
- «Дом Дракона» на стадии постпродакшена.
- Бруно Хеллер («Рим») пишет пилот сериала про путешествия Корлиса Велариона. Рабочее название проекта — Морской Змей.
- Аманда Сигель готовит сериал о Нимерии, шоураннер представила пару черновиков. Рабочее название — «Десять тысяч кораблей».
- Стив Конрад занимается сериалом про Дунка и Эгга. Рабочее название — «Рыцарь Семи Королевств», может, его сменят на название «Межевой рыцарь». Это первая повесть цикла, она ляжет в основу первого сезона.
- В работе находится анимационный сериал об империи Йи Ти под рабочим названием «Золотая Империя».
- На разных этапах производства ещё как минимум два анимационных проекта. Мартин тоже их курирует, но рассказать о них не может.
Мартин добавляет, что много занимается продюсированием. В работе, например, «Дикие карты» (в основе — межавторский супергеройский цикл) и ротоскопический фильм Night of the Cooters.
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