Первый кадр зомби-хоррора «Блаженны мертвые»

В сети появился первый кадр из зомби-хоррора «Блаженны мертвые» (или Handling the Undead в оригинале) от студии Neon.
Основой фильма послужил одноименный роман Юна Айвиде Линдквиста. По сюжету в Стокгольме тысячи умерших возвращаются к жизни. Гюстав решает выкопать труп своего недавно похороненного внука, а подросток-экстрасенс Флора должна вернуть нежить обратно на тот свет.
Режиссером выступает Теа Хвистендаль, известная по лентам вроде «Ты, я и мама», «Ничто не заканчивается» и Satans Barn.
Главные роли исполняют Ренате Реинсве («Худший человек на свете») и Андерс Даниелсен Лье («Париж. Город зомби»).
Премьера состоится до конца 2023 года.
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Редактор
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