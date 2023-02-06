Первый кадр зомби-хоррора «Блаженны мертвые»

В сети появился первый кадр из зомби-хоррора «Блаженны мертвые» (или Handling the Undead в оригинале) от студии Neon.

Основой фильма послужил одноименный роман Юна Айвиде Линдквиста. По сюжету в Стокгольме тысячи умерших возвращаются к жизни. Гюстав решает выкопать труп своего недавно похороненного внука, а подросток-экстрасенс Флора должна вернуть нежить обратно на тот свет.

Режиссером выступает Теа Хвистендаль, известная по лентам вроде «Ты, я и мама», «Ничто не заканчивается» и Satans Barn.

Главные роли исполняют Ренате Реинсве («Худший человек на свете») и Андерс Даниелсен Лье («Париж. Город зомби»).

Премьера состоится до конца 2023 года.