Первый трейлер фанатской игры по «Сверхъестественному» от российской студии

Российская студия Red Star Games представила дебютный трейлер игры по мотивам сериала «Сверхъестественное».

Причем ролик вышел сразу в двух озвучках — от студий Novafilm и Lostfilm. Их, кстати, можно будет выбирать в самой игре.

Сам проект будет разбит на пять частей. Первая расскажет о детстве Дина Винчестера, а остальные — о его становлении как охотника на нечисть.

Разработчики делают игру на свои личные средства, поэтому на громкие награды не претендуют, но очень стараются.

После выхода первой части Red Star Games рассчитывает организовать сбор средств на покупку официальной лицензии и выпуск полноценной игры, как это было в случае с Friday the 13th: The Game.

Релиз первой части состоится в декабре эксклюзивно в VK Play. Причем игра будет бесплатной.

Озвучка от Novafilm

Озвучка от Lostfilm