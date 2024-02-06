Первый трейлер сиквела триллера «Винни-Пух: Кровь и мед»

Издание IGN поделилось первым трейлером продолжения бюджетного триллера «Винни-Пух: Кровь и мед».
На этот раз Пух, Пятачок, Тигра и Сова покинут родной лес и продолжат охоту на Кристофера Робинра в тихом поселке Эшдаун.
За постановку и сценарий вновь отвечает Рис Фрейк-Уотерфилд, который работал над первой частью.
У оригинальной картины оказались низкие оценки, но она все равно хорошо показала себя в прокате. При бюджете в 100 тысяч долларов лента собрала 5,2 миллиона.
Бюджет сиквела увеличился, поэтому новый фильм будет куда более масштабным и жестоким.
Премьера состоится в 2024 году.
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