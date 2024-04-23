Приквел «Безумного Макса» про Фуриосу мог стать аниме

Продюсер «Фуриосы: Хроники Безумного Макса» Даг Митчелл рассказал, что изначально приквел про молодую Фуриосу хотели сделать в виде аниме.

Ее хотели назвать The Peach, а в режиссерское кресло посадить Махиро Маэду, работавшего над «Евангелионом» и «Небесный замком Лапута».

Причем сценарий «Фуриосы» в том или ином видел был готов еще до выхода «Дороги ярости» в 2015 году.

Премьера картины состоится 24 мая.