Продюсер Александр Роднянский анонсировал сразу несколько фантастических сериалов

Продюсер Александр Роднянский в рамках 72-го Берлинского международного кинофестиваля анонсировал сразу несколько проектов, над которыми работает его компания.

Так, в производстве находится мистический триллер по мотивам романа «Псоглавцы» Алексея Иванова. По сюжету историк-домосед отправляется в отдаленную деревню на поиски пропавшей девушки и оказывается в тянут в череду загадочных событий.

По словам Роднянского, в сериале будут все присущие жанру атрибуты: таинственные артефакты, секта и древние духи в российской глубинке.

Еще один новый проект — сериал под названием «Светлое будущее», действие которого развернется в 2050 году, когда в мире бушует постоянно мутирующий вирус. По сюжету Санкт-Петербург разделен на три зоны: в одной живут привитые дорогой вакциной, во второй — стандартной, а в третьей — не привитые вовсе. Одного из главных людей города убивают, обвиняют в этом простого хирурга, но следователь приходит к выводу, что дело гораздо сложнее.

Когда выйдут оба сериала, пока неизвестно.