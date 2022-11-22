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    «Просто дыши» — новый трейлер и постеры «Аватара: Путь воды»

    22 ноября 2022
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    22.11.2022
    899
    0 минут на чтение
    «Просто дыши» — новый трейлер и постеры «Аватара: Путь воды» 10

    В сети появился еще один трейлер сиквела «Аватара» Джеймса Кэмерона с подзаголовком «Путь воды».

    По сюжету с момента событий первого фильма прошло 15 лет. У главных героев уже есть семья и дети. Однако им снова придется сразиться с людьми, чтобы защитить племя ныряльщиков Меткаина

    Премьера состоится 16 декабря 2022 года.

    Трейлер

    Постеры

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