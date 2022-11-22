«Просто дыши» — новый трейлер и постеры «Аватара: Путь воды»

В сети появился еще один трейлер сиквела «Аватара» Джеймса Кэмерона с подзаголовком «Путь воды».
По сюжету с момента событий первого фильма прошло 15 лет. У главных героев уже есть семья и дети. Однако им снова придется сразиться с людьми, чтобы защитить племя ныряльщиков Меткаина
Премьера состоится 16 декабря 2022 года.
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