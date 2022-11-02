 «Я вижу тебя» — первый трейлер «Аватара: Путь воды»

В сети появился первый полноценный трейлер сиквела «Аватара» Джеймса Кэмерона с подзаголовком «Путь воды».
Сюжет фильма развернется спустя 15 лет после событий оригинальной картины. На этот раз героям, у которых уже есть семья и дети, придется защитить другое племя ныряльщиков Меткаина.
Хронометраж ленты, если верить данным СМИ, будет составлять аж 3 часа и 10 минут — на полчаса длиннее первой части.
Премьера состоится 16 декабря 2022 года.
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Редактор
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