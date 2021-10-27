Ремейк «Человека-волка» с Райаном Гослингом сменил режиссёра

Признаки жизни подаёт ремейк «Человека-волка» от Universal.

Картина должна стать переосмыслением в духе недавнего «Человека-невидимки» с Элизабет Мосс. Планировалось, что «Человека-волка» поставит Ли Уоннелл, режиссёр «Апгрейда», но теперь он выбыл из проекта из-за конфликта расписаний. Его заменил Дерек Сиенфрэнс.

У Сиенфрэнса уже был опыт работы с Райаном Гослингом, который играет в картине главную роль. Вместе они работали над фильмами «Валентинка» и «Место под соснами».

Сюжет ремейка держится в секрете, но известно, что его действие развернётся в наши дни. Кроме того, главным героем станет телеведущий — он превратится в оборотня после заражения. Сценарий по духу напоминает картины «Телесеть» (1976) и «Стрингер» (2014).

Оригинальный «Человек-волк» вышел аж в 1941 году. Фильм поставил Джордж Ваггнер.