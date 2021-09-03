Riot наняла бывшего директора Netflix — он будет работать над фильмами и сериалами студии

Riot Games наняла бывшего исполнительного директора Netflix Брайана Райта в качестве контент-директора Riot Entertainment, отвечающей за создание фильмов и сериалов по франшизам компании.

Он будет помогать налаживать отношения между игровой и развлекательной индустриями, а также привлекать талантливых людей и авторов. Ему будут подчиняться творческие, производственные и коммерческие подразделения.

Хороший пример того, чего можно можно достичь, — это Arcane, первый мультсериал Riot, который поразил меня своим вдохновляющим повествованием, визуальными эффектами и музыкой.

Брайан Райт проработал в Netflix 7 лет, и в течение этого времени этого помог с запуском многих сериалов, в том числе «Очень странных дел», «Академии Амбрелла» и «Тени и кости».

Напомним, Arcane, посвященный истории Джинкс из League of Legends, выйдет в конце этого года.