Скончался актёр Игорь Ясулович, сыгравший в «Гостье из будущего» и «Через тернии к звёздам»

Из жизни ушёл народный артист России Игорь Ясулович. Об этом сообщили в официальном telegram-канале ГИТИСа.
Ясуловичу был 81 год. Долгое время актёр боролся с онкологией и острым поражением почек.
Игорь Ясулович — актёр театра и кино, артист дубляжа, наиболее известный ролями в «12 стульях», «Гостье из будущего» и «Бриллиантовой руке», а также в «Руслане и Людмиле» 1972 года, «Через тернии к звёздам» и «Мио, мой Мио». Его самые запоминающиеся роли как актёра озвучания — это C-3PO в «Звёздных войнах» и король Гарольд из «Шрека».
Также артист принимал участие в благотворительных и правозащитных инициативах.
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Редактор
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Александр Ремизов
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