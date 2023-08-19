Скончался актёр Игорь Ясулович, сыгравший в «Гостье из будущего» и «Через тернии к звёздам»

Игорь Ясулович — актёр театра и кино, артист дубляжа, наиболее известный ролями в «12 стульях», «Гостье из будущего» и «Бриллиантовой руке», а также в «Руслане и Людмиле» 1972 года, «Через тернии к звёздам» и «Мио, мой Мио». Его самые запоминающиеся роли как актёра озвучания — это C-3PO в «Звёздных войнах» и король Гарольд из «Шрека».

Также артист принимал участие в благотворительных и правозащитных инициативах.