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    Новости

    Слух: Lucasfilm работает над новой трилогией сиквелов

    14 февраля 2022
    14.02.2022
    1530
    0 минут на чтение
    Слух: Lucasfilm работает над новой трилогией сиквелов

    Бывший репортер Vanity Fair Джоанна Робинсон в подкасте The Ringer-Verse рассказала, что новая трилогия «Звездных войн» находится в активном производстве.

    Причем ее действие развернется после событий «Скайуокера. Восход», а в центре внимания будет новый Орден джедаев.

    Однако журналистка предупредила, что этот проект, как и многие другие во вселенной далекой-далекой галактики, еще могут отменить.

    Сейчас Lucasfilm делает основной упор на сериалах и мультсериалах по «Звездным войнам». Что касается полнометражек, то ближайшим фильмом будет «Эскадрилья» Пэтти Дженкинс — правда, съемки картины отложили на неопределенный срок.

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