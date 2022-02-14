Слух: Lucasfilm работает над новой трилогией сиквелов

Бывший репортер Vanity Fair Джоанна Робинсон в подкасте The Ringer-Verse рассказала, что новая трилогия «Звездных войн» находится в активном производстве.
Причем ее действие развернется после событий «Скайуокера. Восход», а в центре внимания будет новый Орден джедаев.
Однако журналистка предупредила, что этот проект, как и многие другие во вселенной далекой-далекой галактики, еще могут отменить.
Сейчас Lucasfilm делает основной упор на сериалах и мультсериалах по «Звездным войнам». Что касается полнометражек, то ближайшим фильмом будет «Эскадрилья» Пэтти Дженкинс — правда, съемки картины отложили на неопределенный срок.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Наши комиксы
Комикс: Лезвие бритвыКиберпанк, который мы заслужили.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.