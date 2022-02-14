Слух: Lucasfilm работает над новой трилогией сиквелов

Бывший репортер Vanity Fair Джоанна Робинсон в подкасте The Ringer-Verse рассказала, что новая трилогия «Звездных войн» находится в активном производстве.

Причем ее действие развернется после событий «Скайуокера. Восход», а в центре внимания будет новый Орден джедаев.

Однако журналистка предупредила, что этот проект, как и многие другие во вселенной далекой-далекой галактики, еще могут отменить.

Сейчас Lucasfilm делает основной упор на сериалах и мультсериалах по «Звездным войнам». Что касается полнометражек, то ближайшим фильмом будет «Эскадрилья» Пэтти Дженкинс — правда, съемки картины отложили на неопределенный срок.