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    Новости

    Слух: Netflix планирует полнометражный фильм по «Очень странным делам»

    14 сентября 2022
    14.09.2022
    328
    0 минут на чтение
    Слух: Netflix планирует полнометражный фильм по «Очень странным делам»

    Инсайдер Дэниел Рихтман поделился ещё одним интересным слухом на своём Patreon. Он утверждает, что Netflix продолжает развивать «Очень странные дела» — и помимо пятого сезона компания планирует запустить в работу и полнометражный игровой фильм.

    Пока что никаких подробностей нет, но направление совпадает со словами Шона Леви о создании «Кинематографической вселенной Stranger Things».

    Ранее Рихтман рассказал, что Netflix может выпустить по вселенной аниме-сериал — тоже пока без подробностей. Идея вполне соответствует стратегии Netflix. Стриминг выпускал аниме-сериал по своим франшизам, включая «Ведьмака» или «Яркость».

    Планы ещё могут десять раз поменяться. А с другой стороны, 24 сентября пройдёт презентация «Тудум», на которой обещают анонсы в том числе и по «Очень странным делам».

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