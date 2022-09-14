Слух: Netflix планирует полнометражный фильм по «Очень странным делам»

Инсайдер Дэниел Рихтман поделился ещё одним интересным слухом на своём Patreon. Он утверждает, что Netflix продолжает развивать «Очень странные дела» — и помимо пятого сезона компания планирует запустить в работу и полнометражный игровой фильм.

Пока что никаких подробностей нет, но направление совпадает со словами Шона Леви о создании «Кинематографической вселенной Stranger Things».

Ранее Рихтман рассказал, что Netflix может выпустить по вселенной аниме-сериал — тоже пока без подробностей. Идея вполне соответствует стратегии Netflix. Стриминг выпускал аниме-сериал по своим франшизам, включая «Ведьмака» или «Яркость».

Планы ещё могут десять раз поменяться. А с другой стороны, 24 сентября пройдёт презентация «Тудум», на которой обещают анонсы в том числе и по «Очень странным делам».