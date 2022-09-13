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    Новости

    Режиссёр «Очень странных дел» и Райан Рейнольдс обсуждали кроссовер с «Дэдпулом»

    13 сентября 2022
    13.09.2022
    359
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    Режиссёр «Очень странных дел» и Райан Рейнольдс обсуждали кроссовер с «Дэдпулом»

    Продюсер и режиссёр «Очень странных дел» Шон Леви дал небольшое интервью Variety, в котором рассказал о построении вселенной сериала. Постановщик сравнил свой опыт с построением Киновселенной Marvel — в этом помогли разговоры с Кевином Файги, главой Marvel Studios.

    Да, мы строим Кинематографическую вселенную Stranger Things (STCU), и я много общался с Кевином Файги, чтобы узнать, как управлять целой вселенной. Так что я применяю полученные навыки для создания STCU.

    В марте стало известно, что Шон Леви занял пост режиссёра третьего «Дэдпула», которым должен заниматься как раз за пределами «Странных дел». Но неожиданно постановщик рассказал об одной безумной идее:

    Забавно, но вместе с Райаном Рейнольдсом мы обсуждали, как мог бы выглядеть кроссовер «Дэдпула» и «Очень странных дел». Мы ещё точно не решили, но пока думаем.

    Сейчас шоураннеры проекта братья Дафферы работают над пятым и финальным сезоном, а также занимаются разработкой сериального спин-оффа.

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