Режиссёр «Очень странных дел» и Райан Рейнольдс обсуждали кроссовер с «Дэдпулом»

Продюсер и режиссёр «Очень странных дел» Шон Леви дал небольшое интервью Variety, в котором рассказал о построении вселенной сериала. Постановщик сравнил свой опыт с построением Киновселенной Marvel — в этом помогли разговоры с Кевином Файги, главой Marvel Studios.
Да, мы строим Кинематографическую вселенную Stranger Things (STCU), и я много общался с Кевином Файги, чтобы узнать, как управлять целой вселенной. Так что я применяю полученные навыки для создания STCU.
В марте стало известно, что Шон Леви занял пост режиссёра третьего «Дэдпула», которым должен заниматься как раз за пределами «Странных дел». Но неожиданно постановщик рассказал об одной безумной идее:
Забавно, но вместе с Райаном Рейнольдсом мы обсуждали, как мог бы выглядеть кроссовер «Дэдпула» и «Очень странных дел». Мы ещё точно не решили, но пока думаем.
Сейчас шоураннеры проекта братья Дафферы работают над пятым и финальным сезоном, а также занимаются разработкой сериального спин-оффа.
Читайте также
«Очень странные дела», финал 4 сезона: «Война бесконечности» от сериалов
Никаких больше загадок. Никаких новых персонажей. Никаких топтаний на одном месте. Только концентрированная драма и экшен, причём в таких масштабах, каких ещё не бывало в «Очень странных делах».
Обсуждаем «Очень странные дела» в 48-м выпуске подкаста
Поговорить о сериале собрались Евгений Пекло, Артём Дубровский, Кирилл Размыслович и Андрей Быков.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Круговорот «Звёздных войн» во времени«Очень похоже на „Возвращение джедая“».
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.