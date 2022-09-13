Режиссёр «Очень странных дел» и Райан Рейнольдс обсуждали кроссовер с «Дэдпулом»

Продюсер и режиссёр «Очень странных дел» Шон Леви дал небольшое интервью Variety, в котором рассказал о построении вселенной сериала. Постановщик сравнил свой опыт с построением Киновселенной Marvel — в этом помогли разговоры с Кевином Файги, главой Marvel Studios.

Да, мы строим Кинематографическую вселенную Stranger Things (STCU), и я много общался с Кевином Файги, чтобы узнать, как управлять целой вселенной. Так что я применяю полученные навыки для создания STCU.

В марте стало известно, что Шон Леви занял пост режиссёра третьего «Дэдпула», которым должен заниматься как раз за пределами «Странных дел». Но неожиданно постановщик рассказал об одной безумной идее:

Забавно, но вместе с Райаном Рейнольдсом мы обсуждали, как мог бы выглядеть кроссовер «Дэдпула» и «Очень странных дел». Мы ещё точно не решили, но пока думаем.

Сейчас шоураннеры проекта братья Дафферы работают над пятым и финальным сезоном, а также занимаются разработкой сериального спин-оффа.