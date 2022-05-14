СМИ: приквел «Ведьмака» от Netflix выйдет в конце декабря

Сайт Redanian Intelligence передаёт, что приквел «Ведьмака» с подзаголовком «Происхождение» могут выпустить ближе к Рождеству. Ещё недавно, в апреле, проходили двухнедельные пересъемки сериала, которыми руководил режиссер первого сезона «Ведьмака» Алекс Гарсия Лопес.
Действие сериала, напомним, развернётся за 1200 лет до начала саги о Геральте, нам покажут появление первых ведьмаков и легендарное Сопряжение Сфер. В центре событий окажутся трое персонажей: воительница-музыкант Эиле, отправившийся вершить месть защитник короля и последняя представительница северного племени эльфов-мечников.
В сериале ещё обещается Эредин, предводитель Дикой Охоты, хорошо знакомый игрокам с третьего «Ведьмака».
Тизер «Ведьмака: Происхождение»:
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