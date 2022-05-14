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    СМИ: приквел «Ведьмака» от Netflix выйдет в конце декабря

    14 мая 2022
    14.05.2022
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    Сайт Redanian Intelligence передаёт, что приквел «Ведьмака» с подзаголовком «Происхождение» могут выпустить ближе к Рождеству. Ещё недавно, в апреле, проходили двухнедельные пересъемки сериала, которыми руководил режиссер первого сезона «Ведьмака» Алекс Гарсия Лопес.

    Действие сериала, напомним, развернётся за 1200 лет до начала саги о Геральте, нам покажут появление первых ведьмаков и легендарное Сопряжение Сфер. В центре событий окажутся трое персонажей: воительница-музыкант Эиле, отправившийся вершить месть защитник короля и последняя представительница северного племени эльфов-мечников.

    В сериале ещё обещается Эредин, предводитель Дикой Охоты, хорошо знакомый игрокам с третьего «Ведьмака».

    Тизер «Ведьмака: Происхождение»:

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    Первый тизер-трейлер «Ведьмака: Происхождение»

    Первый тизер-трейлер «Ведьмака: Происхождение»

     Дмитрий Кинский |  17.12.2021

    Netflix опубликовал первый тизер-трейлер приквела «Ведьмака» с подзаголовком «Происхождение» (в оригинале Blood Origin). Действие развернется за 1200 лет до событий основного сериала. В шоу нам расскажут о Сопряжении Сфер и […]

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