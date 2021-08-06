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    Новости

    СМИ: ремейк Dead Space выйдет в конце 2022 года — и другие подробности

    6 августа 2021
    06.08.2021
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    0 минут на чтение
    СМИ: ремейк Dead Space выйдет в конце 2022 года — и

    Редактор VantureBeat Джефф Грабб, раньше всех рассказавший про возрождение Dead Space, поделился свежими подробностями о проекте.

    Согласно его источникам, EA Motive хочет выпустить ремейк первой части осенью 2022 года, но только если разработка пойдет по плану, а в условиях пандемии придерживаться графика непросто.

    Журналист отметил, что авторы игры хотят поделиться новыми материалами до конца 2021-го — возможно, в рамках церемонии The Game Awards.

    Немного ранее арт-директор Майк Язиджян рассказал, что из Dead Space вырежут некоторые элементы, которые не работали в оригинале, и постараются сделать так, чтобы она оставалась актуальной для современной аудитории.

    Тем не менее главный источник вдохновения в разработке обновленного хоррора — первоначальное видение проекта.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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