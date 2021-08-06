СМИ: ремейк Dead Space выйдет в конце 2022 года — и другие подробности

Редактор VantureBeat Джефф Грабб, раньше всех рассказавший про возрождение Dead Space, поделился свежими подробностями о проекте.
Согласно его источникам, EA Motive хочет выпустить ремейк первой части осенью 2022 года, но только если разработка пойдет по плану, а в условиях пандемии придерживаться графика непросто.
Журналист отметил, что авторы игры хотят поделиться новыми материалами до конца 2021-го — возможно, в рамках церемонии The Game Awards.
Немного ранее арт-директор Майк Язиджян рассказал, что из Dead Space вырежут некоторые элементы, которые не работали в оригинале, и постараются сделать так, чтобы она оставалась актуальной для современной аудитории.
Тем не менее главный источник вдохновения в разработке обновленного хоррора — первоначальное видение проекта.
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