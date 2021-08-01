Разработку новой Dead Space возглавил геймдиректор Assassin’s Creed Valhalla

Об этом сообщило интернет-издание Video Games Chronicle, ссылаясь на информацию в профайле самого геймдизайнера Эрика Баптизата на LinkedIn.
Баптизат проработал в Ubisoft 16 лет и был ведущим геймдизайнером трёх частей Assassin’s Creed: Black Flag, Unity и Origins. Также он руководил разработкой Valhalla. Кроме того, он участвовал в разработке игр по «Аватару» Джеймса Кэмерона и мультфильму «Лови волну!». В апреле 2021 года он перешёл в студию EA Motive для помощи в создании ещё не анонсированного проекта.
Раннее, в 2020 году, из Ubisoft в EA Motive перешёл креативный директор Роман Кампос-Ориола.
EA анонсировала ремейк Dead Space на презентации EA Play 22 июля. Игра будет доступна на PS5, XSX/S и ПК.
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Игра выйдет на новых консолях и ПК.
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