Разработку новой Dead Space возглавил геймдиректор Assassin’s Creed Valhalla

Об этом сообщило интернет-издание Video Games Chronicle, ссылаясь на информацию в профайле самого геймдизайнера Эрика Баптизата на LinkedIn.

Баптизат проработал в Ubisoft 16 лет и был ведущим геймдизайнером трёх частей Assassin’s Creed: Black Flag, Unity и Origins. Также он руководил разработкой Valhalla. Кроме того, он участвовал в разработке игр по «Аватару» Джеймса Кэмерона и мультфильму «Лови волну!». В апреле 2021 года он перешёл в студию EA Motive для помощи в создании ещё не анонсированного проекта.