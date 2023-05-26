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    Новости

    СМИ: Темуэра Моррисон сыграет капитана Рекса в сериале «Асока»

    26 мая 2023
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    26.05.2023
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    СМИ: Темуэра Моррисон сыграет капитана Рекса в сериале «Асока»

    Портал One Take News, специализирующийся на новостях по «Звёздным войнам» и ранее сообщавший достоверные инсайды о режиссёрах сериала Star Wars: Skeleton Crew, на этот раз поделился новостями кастинга про «Асоку».

    Так, по словам автора заметки, в сериале сыграет Темуэра Моррисон. И воплотит он капитана Рекса, одного из персонажей «Войн клонов» и «Повстанцев». Рекс был одним из клонов, которые смогли избежать влияния Приказа 66.

    Издание отмечает, что подробностей появления Рекса пока нет. Это могут быть как флэшбеки, так и основное действие. И неизвестно, сыграет ли Моррисон других клонов в сериале.

    «Асока» — грядущий сериал по «Звёздным войнам», который расскажет о приключениях ученицы Энакина Скайуокера после событий «Возвращения джедая». В лайв-экшене впервые появятся многие персонажи «Повстанцев» и «Войн клонов» (включая Геру Синдуллу и Сабин Рен). Главным антагонистом выступит Траун.

    Премьера «Асоки» намечена на август.

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