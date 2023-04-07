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    Новости

    Что показали на Star Wars Celebration 2023

    7 апреля 2023
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    07.04.2023
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    1 минута на чтение
    Что показали на Star Wars Celebration 2023 5

    Сегодня стартовал ежегодный ивент Star Wars Celebration, в рамках которого Lucasfilm сделала ряд анонсов по «Звездным войнам», а также показала несколько трейлеров и свежие кадры из грядущих проектов.

    «Асока»

    Первый тизер-трейлер «Звездных войн: Асока» с Розарио Доусон в главной роли.

    В ролике показали Наташу Лю Бордиццо и Мэри Элизабет Уинстед в образах Сабин и Геры, а также Трауна.

    Премьера состоится в августе 2023 года.

    Новые эпохи

    Lucasfilm представила две новые эры во вселенной «Звездных войн»: Заря джедаев, которая разворачивается до Старой Республики, и Новый орден джедаев, что следует за Восхождением Первого ордена.

    Также стало известно, что будущие проекты будут охватывать вообще все эпохи Далекой-далекой галактики.

    Lucasfilm представила новые фильмы и эпохи во вселенной «Звездных войн»

    Новые фильмы

    • Джеймс Мэнголд («Логан») снимет фильм про первых джедаев;
    • Дэйв Филони поставит фильм-кроссовер в серии «Мандалорца»;
    • Шармин Обаид-Чиной («Девушка в реке: Цена прощения», «Мисс Марвел») займется фильмам про восстановление ордена джедаев после событий девятого эпизода. В нем к роли Рэй вернется Дэйзи Ридли.

    «Андор»

    Lucasfilm отсняла примерно половину второго сезона «Звездных войн: Андор». А его премьера намечена на август 2024 года.

    Посетителям ивента показали первый тизер, его экранку уже слили в сеть.

    «Аколит»

    Шоураннер «Звездных войн: Аколит» Лесли Хэдланд описала проект как «Холодное сердце» встречает «Убить Билла».

    Сюжет сериала развернется в эпоху Расцвета Республики, а история будет подаваться с точки зрения злодеев.

    Йонас Суотамо сыграет джедая-вуки, а Ли Джон Джэ — мастера-джедая.

    Вот экранка первого тизер-трейлера.

    «Опорная команда»

    Lucasfilm показала несколько свежих кадров «Опорной команды» с Джудом Лоу в главной роли.

    Также важных персонажей сыграют Рави Кэбот-Коньерс, Кириана Краттер и Роберт Тимоти Смит.

    Сериал выйдет в этом году.

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     «Индиана Джонс 5»

    Новый трейлер пятой части «Индианы Джонса», которая получила подзаголовок «Часы судьбы».

    Премьера состоится 30 июня.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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