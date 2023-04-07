Что показали на Star Wars Celebration 2023

Сегодня стартовал ежегодный ивент Star Wars Celebration, в рамках которого Lucasfilm сделала ряд анонсов по «Звездным войнам», а также показала несколько трейлеров и свежие кадры из грядущих проектов.
«Асока»
Первый тизер-трейлер «Звездных войн: Асока» с Розарио Доусон в главной роли.
В ролике показали Наташу Лю Бордиццо и Мэри Элизабет Уинстед в образах Сабин и Геры, а также Трауна.
Премьера состоится в августе 2023 года.
Новые эпохи
Lucasfilm представила две новые эры во вселенной «Звездных войн»: Заря джедаев, которая разворачивается до Старой Республики, и Новый орден джедаев, что следует за Восхождением Первого ордена.
Также стало известно, что будущие проекты будут охватывать вообще все эпохи Далекой-далекой галактики.
Новые фильмы
- Джеймс Мэнголд («Логан») снимет фильм про первых джедаев;
- Дэйв Филони поставит фильм-кроссовер в серии «Мандалорца»;
- Шармин Обаид-Чиной («Девушка в реке: Цена прощения», «Мисс Марвел») займется фильмам про восстановление ордена джедаев после событий девятого эпизода. В нем к роли Рэй вернется Дэйзи Ридли.
«Андор»
Lucasfilm отсняла примерно половину второго сезона «Звездных войн: Андор». А его премьера намечена на август 2024 года.
Посетителям ивента показали первый тизер, его экранку уже слили в сеть.
«Аколит»
Шоураннер «Звездных войн: Аколит» Лесли Хэдланд описала проект как «Холодное сердце» встречает «Убить Билла».
Сюжет сериала развернется в эпоху Расцвета Республики, а история будет подаваться с точки зрения злодеев.
Йонас Суотамо сыграет джедая-вуки, а Ли Джон Джэ — мастера-джедая.
Вот экранка первого тизер-трейлера.
«Опорная команда»
Lucasfilm показала несколько свежих кадров «Опорной команды» с Джудом Лоу в главной роли.
Также важных персонажей сыграют Рави Кэбот-Коньерс, Кириана Краттер и Роберт Тимоти Смит.
Сериал выйдет в этом году.
«Индиана Джонс 5»
Новый трейлер пятой части «Индианы Джонса», которая получила подзаголовок «Часы судьбы».
Премьера состоится 30 июня.
-
Рекомендуем
Александр Ремизов
-
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.