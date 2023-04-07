Что показали на Star Wars Celebration 2023

Сегодня стартовал ежегодный ивент Star Wars Celebration, в рамках которого Lucasfilm сделала ряд анонсов по «Звездным войнам», а также показала несколько трейлеров и свежие кадры из грядущих проектов.

«Асока»

Первый тизер-трейлер «Звездных войн: Асока» с Розарио Доусон в главной роли.

В ролике показали Наташу Лю Бордиццо и Мэри Элизабет Уинстед в образах Сабин и Геры, а также Трауна.

Премьера состоится в августе 2023 года.

Новые эпохи

Lucasfilm представила две новые эры во вселенной «Звездных войн»: Заря джедаев, которая разворачивается до Старой Республики, и Новый орден джедаев, что следует за Восхождением Первого ордена.

Также стало известно, что будущие проекты будут охватывать вообще все эпохи Далекой-далекой галактики.

Новые фильмы

Джеймс Мэнголд («Логан») снимет фильм про первых джедаев;

Дэйв Филони поставит фильм-кроссовер в серии «Мандалорца»;

Шармин Обаид-Чиной («Девушка в реке: Цена прощения», «Мисс Марвел») займется фильмам про восстановление ордена джедаев после событий девятого эпизода. В нем к роли Рэй вернется Дэйзи Ридли.

«Андор»

Lucasfilm отсняла примерно половину второго сезона «Звездных войн: Андор». А его премьера намечена на август 2024 года.

Посетителям ивента показали первый тизер, его экранку уже слили в сеть.

«Аколит»

Шоураннер «Звездных войн: Аколит» Лесли Хэдланд описала проект как «Холодное сердце» встречает «Убить Билла».

Сюжет сериала развернется в эпоху Расцвета Республики, а история будет подаваться с точки зрения злодеев.

Йонас Суотамо сыграет джедая-вуки, а Ли Джон Джэ — мастера-джедая.

Вот экранка первого тизер-трейлера.

«Опорная команда»

Lucasfilm показала несколько свежих кадров «Опорной команды» с Джудом Лоу в главной роли.

Также важных персонажей сыграют Рави Кэбот-Коньерс, Кириана Краттер и Роберт Тимоти Смит.

Сериал выйдет в этом году.

«Индиана Джонс 5»

Новый трейлер пятой части «Индианы Джонса», которая получила подзаголовок «Часы судьбы».

Премьера состоится 30 июня.