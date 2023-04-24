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    Новости

    Стартовал предзаказ приключения «Ползучая смерть» для второй редакции НРИ Pathfinder

    24 апреля 2023
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    24.04.2023
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    Стартовал предзаказ приключения «Ползучая смерть» для второй редакции НРИ Pathfinder

    На CrowdRepublic стартовал предзаказ самостоятельного приключения «Ползучая смерть» для второй редакции настольной ролевой игры Pathfinder.

    Действие «ползучей смерти» разворачивается в торговом городе Кибве на краю Просторов Мванги. Люди становятся жертвами жуткого проклятия, которое превращает их в слизь. Герои оказываются свидетелями действия этого чудовищного проклятия и, похоже, единственными, кто способен спасти ситуацию. Им предстоит найти источник проклятия среди шумных рынков и храмов Кибве и выяснить, какую роль во всех этих событиях играет Консорциум Аспидов. Раскрыв тайну, герои вернут покой городу, но не факт, что сами они до этого доживут, ведь опасность может подстерегать за каждым углом!

    Приключение необычно тем, что персонажами игроков не могут быть люди. Проклятие в этой истории поражает только людей, поэтому спасать город предстоит выходцам из других народов.

    «Ранние пташки» уже расхватали, но доступен лот по сниженной цене. Кроме того, в рамках предзаказа можно заказать игровое поле «Ползучая смерть». На обоих сторонах изображены основные места сражений в приключении.

    Доставка запланирована на июнь.

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