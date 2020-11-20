The Last of Us 2, Watch Dogs Legion и Wasteland 3 — что купить на распродаже в PS Store

В PlayStation Store стартовала большая распродажа, в рамках которой скидки получили многие новые игры. Судя по всему, акция приурочена к «Черной пятнице». Мы по традиции собрали в одном материале самые заманчивые предложения.
- Borderlands 3 — 1119 рублей (было 3999 рублей);
- Ghostrunner — 1611 рублей (было 2149 рублей);
- Crash Bandicoot 4: It’s About Time — 2599 рублей (было 3999 рублей);
- Watch Dogs Legion — 2924 рубля (было 4499 рублей);
- Crysis Remastered — 1396 рублей (было 2149 рублей);
- Wasteland 3 — 2449 рублей (было 3499 рублей);
- Ghost of Tsushima — 3549 рублей (было 4999 рублей);
- The Last of Us 2 — 2564 рубля (было 4499 рублей);
- Resident Evil 3— 1154 рубля (было 3499 рублей);
- DOOM Eternal — 1319 рублей (было 3999 рублей);
- Darksiders Genesis — 1279 рублей (было 3199 рублей);
- Final Fantasy VII Remake — 3299 рублей (было 4999 рублей);
- Metro Exodus — 758 рублей (было 2299 рублей).
Предложения актуальны до 1 декабря.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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