    3
    Новости

    Трейлер Battle of the Realms — нового мультфильма по Mortal Kombat

    2 июля 2021
    02.07.2021
    248
    1 минута на чтение

    Warner Bros. поделилась трейлером Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms — нового полнометражного мультфильма во вселенной «Смертельной битвы». Ура, снова во франшизе про сражения на турнире нам покажут сам турнир!

    Battle of Realms продолжит события «Мести Скорпиона» (Scorpion’s Revenge). Силы Шао Кана осаждают Землю, и потому бойцам и защитникам планеты вместе с Рейденом приходится заключить сделку с Тираном и отправиться во Внешние земли, где и состоится турнир, что определит судьбу миров. И вместе с тем Скорпион должен отыскать Камидогу, оружие старших богов — до того, как его пустят в ход, чтобы воскресить Единую Сущность.

    Мультфильмом занимается всё та же команда: режиссёр Итан Сподлинг, сценарист Джереми Адамс, продюсеры Рик Моралем и Джим Крейн. Креативным консультантом выступил Эд Бун, один из соавторов серии видеоигр.

    На озвучке актёры из первой части, включая Джоэла Макхейла (Джонни Кейдж) и Дженнифер Карпентер (Соня Блейд). Появятся и новые персонажи: Страйкер, Смоук, Кун Лао, грандмастер Лин Куэй, Джейд и Ди’Вора.

    Рассчитываем на чистую победу 31 августа.

    Читайте также

    10 причин, почему я ненавижу новый фильм Mortal Kombat 10

    10 причин, почему я ненавижу новый фильм Mortal Kombat

     Евгений Пекло |  08.04.2021

    Наш редактор рассказывает, почему он в ужасе от фильма, в котором нет ни одноимённого турнира, ни логичных правил, ни крутого Рейдена, а есть только куча отсылок.

    Летом выйдет Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms — сиквел анимационной полнометражки Scorpion’s Revenge

    Летом выйдет Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms — сиквел анимационной полнометражки Scorpion’s Revenge

     Кот-император |  17.06.2021

    Над ней работает та же команда.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июля 2021 13
    0
    3788
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июля 2021

    В июле выйдет немало интересных книг от прекрасных авторов — от Марины и Сергея Дяченко, Стивена Эриксона и Марты Уэллс до Денниса Тейлора, Ромена Люказо и Майкла Макдауэлла.

    Мир фантастики №212 (июль 2021) 5
    0
    12780
    Мир фантастики №212 (июль 2021)

    Чёрная Вдова, Дюк Нюкем и китайское фэнтези

    Новинки сериалов за июль 2021-го: много анимации, хоррора и пародий 5
    0
    58400
    Новинки сериалов за июль 2021-го: много анимации, хоррора и пародий

    Герои нашего детства возвращаются: Том и Джерри, Чип и Дейл, Майк и Салли, Патрик Стар и другие!

    «Локи», 4 серия: Мультивселенная должна быть спасена 6
    0
    72761
    «Локи», 4 серия: Мультивселенная должна быть спасена

    Мы узнаём историю Сильвии, теряем иллюзии насчёт Священного Таймлайна и, кажется, начинаем понимать, кто тут главный злодей. А ещё не пропустите сцену после титров!

    Погибшие космонавты: реальные и мифические 5
    0
    130279
    Погибшие космонавты и аварии в космосе, реальные и мифические

    Вспомним тех, кто отдал жизни за покорение космоса, знаменитые катастрофы и случаи, когда их удалось избежать. А также разоблачим теории заговора о «неизвестных космонавтах».

    Короткометражка: история Уэббера из Don't Starve Together
    0
    268721
    Короткометражка: история Уэббера из Don’t Starve Together

    Klei Entertainment могли бы уже собственный мультсериал в разработку запустить, да ещё при участии Тима Бёртона.

    «Искусственный разум»: 20 лет сказке о кибермамонтёнке 2
    0
    190905
    «Искусственный разум»: 20 лет сказке о кибермамонтёнке

    «Роды» этого малыша заняли ещё два десятилетия, их не пережил великий Стэнли Кубрик, а началось всё вообще в 1969 году с Рождества в дамском журнале…

    Внезапные перемены сериала «Невероятные» (со спойлерами!). Во что вдруг превратилась история о викторианских супергероинях 5
    0
    259706
    Внезапные перемены сериала «Невероятные» (со спойлерами!). Во что вдруг превратилась история о викторианских супергероинях

    Сериал обещает много интересных поворотов, но история пока оставляет желать лучшего.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить