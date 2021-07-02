Трейлер Battle of the Realms — нового мультфильма по Mortal Kombat

Warner Bros. поделилась трейлером Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms — нового полнометражного мультфильма во вселенной «Смертельной битвы». Ура, снова во франшизе про сражения на турнире нам покажут сам турнир!

Battle of Realms продолжит события «Мести Скорпиона» (Scorpion’s Revenge). Силы Шао Кана осаждают Землю, и потому бойцам и защитникам планеты вместе с Рейденом приходится заключить сделку с Тираном и отправиться во Внешние земли, где и состоится турнир, что определит судьбу миров. И вместе с тем Скорпион должен отыскать Камидогу, оружие старших богов — до того, как его пустят в ход, чтобы воскресить Единую Сущность.

Мультфильмом занимается всё та же команда: режиссёр Итан Сподлинг, сценарист Джереми Адамс, продюсеры Рик Моралем и Джим Крейн. Креативным консультантом выступил Эд Бун, один из соавторов серии видеоигр.

На озвучке актёры из первой части, включая Джоэла Макхейла (Джонни Кейдж) и Дженнифер Карпентер (Соня Блейд). Появятся и новые персонажи: Страйкер, Смоук, Кун Лао, грандмастер Лин Куэй, Джейд и Ди’Вора.

Рассчитываем на чистую победу 31 августа.