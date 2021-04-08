10 причин, почему я ненавижу новый фильм Mortal Kombat

Наконец-то я увидел новый «Мортал Комбат». И из зала вышел в полном ужасе, наверное, с парой-тройкой новых седых волос. Дело даже не в том, что фильм оказался для меня, трепетного фаната вселенной, чудовищно плох. Ужаснула меня реакция зала, которому, похоже, всё понравилось. Оказывается, можно снять откровенную халтуру уровня Уве Болла и замаскировать её горами фансервиса — а зритель будет доволен. Производители тех самых фильмов, на которые делает разгромные обзоры BadComedian, смотрите, новая формула успешного кинопроизводства подъехала!

Жанр: трэш, боевик Режиссёр: Саймон Маккуойд В ролях: Льюис Тан, Джо Таслим, Джессика Макнэми Премьера: 8 апреля 2021 Возрастной рейтинг: 18+ Похоже на: «Смертельная битва 2: Аннигиляция» • «Терминатор: Генезис» • экранизации игр от Уве Болла

И ладно зрители — мои коллеги по цеху, смотревшие «Мортал Комбат», тоже отнеслись к нему весьма благожелательно. Дескать, а зачем предъявлять претензии к фильму по франшизе, в которой ретконов было больше, чем в комиксах DC, а структура сюжета заимствована из порнографии, то есть просто надо худо-бедно подвести героев к главному действу?

Но, во-первых, у нас уже есть хороший фильм по франшизе, который сняли четверть века назад, и ожидаешь, что новая экранизация будет минимум не хуже, — иначе зачем её вообще делать? Во-вторых, сама вселенная Mortal Kombat, несмотря на все смерти, воскрешения и повторения пройденного, — это именно вселенная, и в ней немало интересных локаций и увлекательных историй. На таком материале можно создать яркую и самобытную серию фильмов про героев кулака и магии. А вместо этого нам подсовывают подделку уровня «Терминатора: Генезис».

Осторожно, спойлеры!

1. Нет Турнира!

Начнём с того, что в фильме, названном в честь Турнира, где изрядная доля хронометража посвящена тому, что зрителю презентуют Турнир, Смертельную Битву… не показывают. Она не просто за кадром — Десятый Турнир, призванный решить судьбу Земного царства, к финальным титрам так и не начинается. Просто бойцы Шан Цзуна решают устранить всех соперников до начала состязаний, чтобы получить техническую победу в Смертельной Битве по причине неявки противника. Это примерно как если бы в первом «Рокки» Аполло Крид вплоть до финальных титров бегал за главным героем по подворотням с бейсбольной битой, пытаясь вывести его из игры. Звучит не то чтобы ужасно, но лишено здравого смысла. И уж точно такой фильм не обрёл бы народной любви.

«Но постойте, — возразит знакомый с франшизой читатель, — ведь в большей части игр Турнира тоже не было!» Всё верно. Но это первая лента в серии, и она должна быть посвящена Турниру, это входная точка во вселенную. Или, уж если вы собираетесь делать своеобразный приквел-перезапуск ленты Андерсона, не стоит тратить столько времени на рассказы об этом самом Турнире: кино всё-таки должно показывать, а не рассказывать. Ко всему прочему, Смертельная Битва для этого конкретного сюжета вообще не важна — кино совсем о другом.

2. Это очередной фильм про избранность и суперсилы

Что должно быть в центре фильма по Mortal Kombat? Турнир, драки, ответственность за судьбу Земли. Но в центре новой ленты — суперспособности, избранные и пророчество. В чём оно заключается, кто его сделал — не ждите внятных объяснений, это пусть другие фильмы тратят время на подобную чепуху. В здешнем Турнире участвуют не лучшие из лучших, а обладатели особой метки в виде дракона, которую можно получить от рождения. Или убив другого носителя метки. Помимо прочего, обладатель такого накожного дракона может открыть в себе суперспособность: вот Лю Канг повелевает огнём, Кунг Лао управляет полётом своей металлической шляпы, а Джакс отращивает крутые протезы рук взамен плохоньких.

Мотивации героев тоже вертятся именно вокруг суперсил и меток. Кано, уже обладающий меткой, хочет открыть свою суперспособность, Соня Блейд хочет себе метку, чтобы побыть избранной, главный герой не хочет метку, потому что из-за неё на него охотятся Саб-Зиро и другие бойцы Внешнего мира. Спасение Земли, бойцовская честь, желание победить в Турнире? Да кому это вообще нужно! Персонажи не спортивная команда, а стадо подростков, которые хотят быть супергероями. Вернее, просто суперами, с героизмом у них туго. Эти персонажи лишь номинально соответствуют тем, что были показаны в играх, и от смены сеттинга с MK на городское фэнтези сюжет бы только выиграл — бреда и нестыковок в нём бы поуменьшилось.

3. Нелогичный сюжет

У фильма Андерсона была чёткая структура спортивной драмы. Вот героев заманивают на турнир, вот они понимают важность победы, сплачиваются, растут над собой и добиваются её, несмотря на все преграды. У нас не возникало вопросов, как персонажи нашли друг друга, чтобы вступить в драку. Вот турнирная сетка, вот арена, вот бойцы. Fight!

При просмотре ленты Саймона Маккуойда меня постоянно мучали вопросы, как персонажи находят друг друга. Саб-Зиро, Рептилия и Горо аж из другого измерения точнёхонько телепортируются к носителям меток. «Это магия!» — скажете вы. Допустим, но как тогда главный герой без проблем разыскивает Соню Блейд, которая сидит в тайном убежище? Всё, что ему о ней известно, — её имя и штат, в котором она живёт! Наконец, Саб-Зиро похищает семью главного героя (что мешало их просто убить? Он же в начале убивает семью Скорпиона!) и переносит их из домика за десятки, если не сотни километров в тот спортзал, где герой обычно тренировался и дрался за деньги в начале фильма. Зачем? Почему он выбрал именно это место? Как вообще о нём узнал? Почему авторы решили, что замёрзший спортзал — хорошая локация для финальной драки?!

Можно возразить, что сюжет в МК не главное, что это просто связки для боёв. Но ведь связки должны работать, фильм должен достаточно захватывать, чтоб ты не думал о том, почему герои тут оказались. Продолжая аналогию с порнофильмами, авторы используют классическую завязку с водопроводчиком, только вместо роскошной виллы или квартиры одинокой дамы он приезжает в эскимосское иглу, где и водопровода-то нет. Какой в этом смысл?!

4. Нарушение правил мира

Вся концепция Турнира держится на том, что Старшие Боги установили определённые правила по захвату других измерений: победите десять раз подряд бойцов из других миров в ритуальных Олимпийских Играх Насмерть, тогда можете вторгаться. Шао Кан всегда старался смухлевать, но обычно делал это по мелочи, иначе получал от богов по шапке. В фильме Андерсона правила были чётко сформулированы: до турнира бойцов другой команды трогать нельзя. Попытаться можете, только вам за это Рейден мозги поджарит. На остров для ритуальных поединков его полномочия не распространяются, но там мухлевать тоже опасно — если Старшие узнают, то разгневаются. Санкции наложат, мандата на императорствование лишить могут. Нет уж, спасибо.

Новый же фильм тратит кучу время на проговаривание правил — и тут же их нарушает. Судьба мира должна решаться на Турнире, но если вырезать другую команду до него, то это никого особо не расстроит. Это, по логике фильма, не тянет на серьёзное нарушение правил. Ладно, допустим. Но Рейден, Старший Бог (то есть он куда круче, чем был во вселенной игр!), физически не может защитить своих чемпионов. Даже в собственном храме! Так что вообще мешало силам Внешнего мира разделаться и с ним, и с его бойцами ещё пять турниров тому назад?

Ещё примеры. Обладателю волшебной метки, который избран высшими силами защищать Землю, ничто не мешает предать своих и перейти в стан захватчиков. Так это отметка высших сил или просто переходящий трофей, обладатель которого достаточно силён для выживания в Смертельной Битве? В начале фильма Рейден вроде как собирает и начинает тренировать в ускоренном темпе всех живых обладателей метки — мол, турнир уже в ближайшее полнолуние, а вы ещё не научились колдовать, тупые бездари! Но к концу ленты про ограничения по времени волшебным образом забывают, а на Земле, оказывается, есть ещё целая куча избранных, которых надо доставить в храм и подготовить. И так весь фильм.

5. Здешний Рейден — отстой

Этому фильму можно простить многое — хотя бы за фаталити и шуточки Кано. Можно придумать много оправданий: «у них мало денег», «это режиссёрский дебют», «ну это же фильм категории B». Но простить такого Рейдена нельзя. Ладно, понятно, что планку харизмы, заданную Кристофером Ламбертом, потянуть бы не удалось. Но тут даже не пытались сделать вменяемого персонажа. Здешний Рейден ужасно прописан, отвратительно сыгран и в целом не похож на образ из старой экранизации или из игр. Чёрт, даже Рейден из «Истребления» был лучше!

Здесь же вместо могучего защитника Земли мы видим невнятного дедка, похожего на владельца китайской лавки из «Гремлинов». Он ничего не может — вся его магия сводится к силовому барьеру, который не продержался и двадцать минут экранного времени, да телепортации персонажей. Когда к нему в родную обитель второй раз подряд вваливается Шан Цзун, всё, на что он оказывается способен, — трусливо сбежать, похватав своих чемпионов. Бог Грома и Молнии, дамы и господа, повышеный сценаристами до ранга Старшего Божества! Хотя, конечно, если здесь Старшие Боги такие лузеры — это прекрасно объясняет, почему властитель Внешнего мира не боится навлечь на себя их гнев…

Справедливости ради отмечу, что я очень предвзят в этом пункте. Рейден — мой любимый герой МК. Это харизматичный лидер, умный стратег, безумно крутой боец с шикарными анимациями. Видеть под его именем трусливого бездаря, который только и может, что хамить своим бойцам, мучительно больно.

6. Скучные локации

Драки в Mortal Kombat традиционно происходят в интересных местах. Токсичная канализация, древние монастыри и храмы, бандитские притоны, залы игровых автоматов, загробный мир… Фильм же показывает буквально пару ракурсов Внешнего мира, представленного невразумительными скоплениями скал, храм Рейдена (опять же выдолбленный в горной породе) и пару стандартных мест вроде заброшенной стройки, убежища Сони Блейд или дачного домика бабули главного героя. Зловещий таинственный остров, древний корабль, монастыри, залы Внешнего мира — все интересные места так и остались в фильме 1995 года. Здесь глазу просто не за что зацепиться.

Фильм каждым своим кадром кричит, что эта лента категории B, если не C. И ладно бы перед нами был трэш, который сам это понимает и просто позволяет участникам съёмок оттягиваться. Нет, кино относится к себе на удивление серьёзно, ведь тут МАГИЯ, ИЗБРАННЫЕ И СУДЬБА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Удовольствие от происходящего получает только Кано, постоянно рассыпающийся в остротах — порой даже довольно удачных. Пока на экране он и Соня Блейд — кино смотрибельно, за аркой этих персонажей интересно следить. Возможно, если бы фильм избавился от других сюжетных линий и сфокусировался на их конфликте, получилось бы лучше.

7. Центральный конфликт не раскрыт

В фильме Андерсона не хватало всего двух вещей — брутальных фаталити и битвы «Морозилы» со Скорпионом. В новом фильме есть оба пункта, причём на сей раз рекламные ролики и постеры подают конфликт синего и жёлтого ниндзя как центральный. Схватка этих легендарных бойцов — последняя и самая продолжительная в ленте, а с их сюжетной арки и начинается повествование. Беда в том, что конфликт не раскрыт вообще.

В XVI веке Саб-Зиро с кучей подручных нападает на лесной домик, где живёт Ханзо Хасаши с родственниками. И вырезает всех, кроме младенца, которого успели спрятать. Почему нападает? Непонятно. То ли он просто злой, то ли японцев не любит (ура, кинематографисты наконец вспомнили, что он родом из Китая!), то ли мстит за свой клан Лин Куэй (по крайней мере, он произносит его название — но Ханзо оно ни о чём не говорит). Дальше Хасаши четыре сотни лет жарится в преисподней, выпучив глаза, а потом под занавес фильма непонятным образом возвращается в мир живых и с воплями «меня теперь зовут Скорпион!» атакует своего убийцу.

Я, знакомый с историей великой вражды из игр и мультфильма «Месть Скорпиона», могу осторожно предположить, что Саб-Зиро считает Хасаши причастным к гибели своих близких. Но как должен на этот конфликт реагировать рядовой зритель, которому слова «Лин Куэй» ни о чём не говорят? Как на копию сюжета «Ворона»?

8. Фансервис ради фансервиса

Экранизация должна хорошо работать как минимум на одном из двух уровней — как иллюстрация для поклонников первоисточника или как цельное самостоятельное кино. В идеале — сразу на обоих. Здесь же ставка делалась явно не на случайных прохожих, которые про МК ничего не знают, и не на хардкорных фанатов, которым этот фанфик — смачный плевок в открытую ладонь. Нет, тут целевая аудитория — те, кто видел парочку драк из десятой или одиннадцатой части, стоя за плечом у друзей. На тех, кто способен узнать фаталити да пару-тройку культовых фраз. Специально для них фильм набили очевидными отсылками, вставленными как попало.

Вот вам фаталити, другое, третье, буквально покадрово переснятые: Кано вырывает сердце, Джакс ударом по ушам взрывает голову, Кун Лао распиливает противника шляпой. Выглядит круто, спору нет, ради этого можно посмотреть фильм. Вот только, если задуматься, это просто повторение компьютерной графики с помощью компьютерной графики. То есть в игре всё это выглядит точно так же. Стоит ли сидеть два часа в ожидании пятёрки фаталити, если за это время можно самому, своими руками, провести их несколько десятков?

А вот куда более удручающий пример фансервиса. В храме Рейдена Кано пытается стащить Амулет Шиннока — центральный артефакт вселенной. (Отдельный вопрос, что этой вещи там просто нечего делать: по лору игр Рейден спрятал её максимально надёжно, а его храм из фильма — натуральный проходной двор, который даже Шан Цзун посещает пару раз.) Итак, худший из людей пытается стащить мощнейший артефакт — чем же это закончится? Он нечаянно призовёт Шиннока? Обретёт невиданную мощь? Заставит Рейдена обратить внимание на потенциальное оружие в борьбе с Внешним миром? Нет, его просто поймают за руку и попросят вернуть Амулет на место. Занавес.

Или мой любимый пример. Когда герои в определённый момент решают разобраться с преследующими их убийцами, Кун Лао отправляется на бой с какой-то гарпией, которую авторы решили ввести в сюжет потому, что не могли себе позволить убить слишком много узнаваемых персонажей. И вот, расчленив её труп в каменной подворотне Внешнего мира, Кун Лао поднимается, отряхивает кровь со шляпы и с улыбкой говорит: «Чистая победа». Эта реплика имела бы смысл, дерись они в рамках того самого Турнира на арене. А здесь она к чему? Кун Лао что, маньяк, и это его фирменная фраза, которую он произносит над трупом каждой жертвы? Но зал воет от экстаза. Ух ты, это ведь совсем как в игре! Помните? ПОМНИТЕ?!

9. Скучный главный герой

Я ни разу не называю главного героя по имени, потому что правда его не запомнил. Про него вообще сложно что-то сказать. Вроде драться умеет. Вроде дальний потомок Хасаши. Плевать хотел на Смертельную Битву, ему главное — защитить семью. Персонаж, которого не взяли из лора игры, а придумали и запихнули в этот мир, чтобы окружающим было кому задвигать экспозицию, оказался унылым. У него даже способность супернудная — костюм, который поглощает энергию ударов по корпусу. Ведь в «Черной Пантере» нам всем понравился костюм героя, дающий ему неуязвимость во всех драках и оттого сводящий напряжение от них к нулю!

Я искренне ждал, что в конце фильма тело героя захватит его предок Ханзо, который круто дерётся и вообще более интересно выглядит, или что с ним будет какой-нибудь интересный твист, или на худой конец что его избранность смогут раскрыть в какой-то дорогой и крышесносной сцене. Не дождался. Похоже, это будет где-нибудь в сиквеле, в котором он наверняка опять станет центральным героем. А сиквел точно снимут, сборы-то в России ожидаются космические!

10. Плохие драки

От фильма по МК всего-то и нужно — внятно показать красивые драки с применением магии. Магию показали неплохо. А вот с драками — швах. Возможно, исходно они были очень даже ничего, но монтаж просто чудовищен. Темп постоянно скачет, камера эпилептически прыгает от ракурса к ракурсу, порой персонаж телепортируется из одного края кадра в другой, частенько непонятно, кто кого бьёт и кто куда полетел от ударов.

Ближе к финалу режиссёр сообразил, что драк было маловато, и потому запустил несколько схваток параллельно, уместив больше половины боёв в десять минут. Я не сноб-кинокритик, закончивший профильные институты, но даже мне отвратительный монтаж постоянно бросался в глаза и мешал смотреть. Правда, подозреваю, что снобы-кинокритики вообще не ходят на такое кино. Но было бы интересно почитать обзор на ЭТО от кого-нибудь из них.

Даже у фаталити нет яиц. Фирменные добивания брутальные и кровавые, но их не применяют против людей — только против гуманоидов из другого мира. Сердце вырывают Рептилии (который просто огромная игуана), шляпой Куна Лао пополам пилят гарпию, а кишки выпускают Горо. Людей могут максимум прожарить огнём, и то не до хрустящей корочки, а так, слегка подкоптив. Убийства мирных жителей остаются где-то за кадром, фильм стесняется такое демонстрировать. Оно и неудивительно, если вспомнить, что снимали его частично в Австралии, где насилие на экране довольно жёстко регулируется. И где в своё время запрещали продажи оригинальной игры! Directed by Robert B. Weide!