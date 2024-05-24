Тизер-трейлер дополнения Void Shadows для Warhammer 40,000: Rogue Trader

Owlcat Games показала трейлер первого дополнения для Warhammer 40,000: Rogue Trader под названием Void Shadows.
В DLC игрокам предстоит предотвратить династии фон Валанциус, которую хотят уничтожить изнутри.
Дополнение привнесет в игру нового компаньона — Кибеллу, Ассасина Культа смерти. Прохождение сюжетки потребует около 15 часов.
Релиз состоится 8 августа.
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