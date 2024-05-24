    Новости

    Тизер-трейлер дополнения Void Shadows для Warhammer 40,000: Rogue Trader

    24 мая 2024
    Фото аватара
    24.05.2024
    318
    0 минут на чтение
    Трейлер дополнения Void Shadows для Warhammer 40,000: Rogue Trader

    Owlcat Games показала трейлер первого дополнения для Warhammer 40,000: Rogue Trader под названием Void Shadows.

    В DLC игрокам предстоит предотвратить династии фон Валанциус, которую хотят уничтожить изнутри.

    Дополнение привнесет в игру нового компаньона — Кибеллу, Ассасина Культа смерти. Прохождение сюжетки потребует около 15 часов.

    Релиз состоится 8 августа.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    Фантастический подкаст 10
    0
    18933
    Ловим ворона в тёмном городе Алекса Пройаса в 127 выпуске «Фантастического подкаста»

    И сидит, сидит зловещий, Ворон чёрный, Ворон вещий

    «Майор Гром: Игра»: крепкие орешки рыцаря-суперкопа 3
    0
    58262
    «Майор Гром: Игра». Крепкие орешки рыцаря-суперкопа

    Бодрая супергероика с петербургским колоритом

    Сериал «Шугар»: неонуар с вот-это-поворотами 4
    0
    108162
    Сериал «Шугар»: неонуар с вот-это-поворотами

    Как детектив с Колином Фарреллом обманывает ожидания — и раздвигает границы жанров

    Артур Конан Дойл как фантаст. Конан-литератор
    0
    116896
    Артур Конан Дойл: фантаст, врач и путешественник. Конан-литератор

    Он писал про Холмса для денег, а фантастику — из интереса.

    «Пацан против всех»: слуховой аппарат на асфальте 4
    0
    149700
    «Пацан против всех»: слуховой аппарат на асфальте

    Разудалый мордобой с картонными персонажами в плоском мире.

    Обзор Harold Halibut — кукольного мультфильма, который захотел быть игрой
    0
    154542
    Обзор Harold Halibut — кукольного мультфильма, который захотел быть игрой

    Harold Halibut — Bioshock из шишек и желудей, точнее, из полимерной глины и ламповости.

    Был ли Ясукэ самураем? И почему он не нравится японцам? Объясняем
    0
    205041
    Был ли Ясукэ самураем? И почему он раздражает японцев? Объясняем

    Рассказываем все, что известно о темнокожем самурае.

    Художница Светлана Пикуль: прекрасные героини, симпатичные герои и монстры в метро 3
    0
    327291
    Художница Светлана Пикуль: прекрасные героини, симпатичные герои и монстры в метро

    Беседа о маленьких историях, творческой свободе и вдохновении в метро

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить