Трейлер хоррора The Pope’s Exorcist с Расселом Кроу в роли экзорциста

Sony представила трейлер сверхъестественного хоррора The Pope’s Exorcist (или «Экзорцист Папы»).
В основу картины легли мемуары реально существовавшего отца ГабриэлЯ Аморта, священника и главного экзорциста Ватикана, совершившего за свою жизнь более 100 тысяч актов изгнания нечисти.
Режиссером выступает Джулиус Эйвери («Оверлорд»). А главную роль исполнил Рассел Кроу.
Премьера состоится 14 февраля 2023 года.
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Редактор
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