Трейлер трилогии «Властелина колец» — ее снова покажут в кинотеатрах

Российское подразделение Warner Bros. опубликовало трейлер трилогии «Властелина колец», которую снова покажут в российских кинотеатрах.
Каждый фильм выпустят с разницей в неделю:
- «Братство кольца» — 15 апреля;
- «Две крепости» — 22 апреля;
- «Возвращение короля» — 29 апреля.
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