Трейлер второго сезона сериала «Видеть» с Джейсоном Момоа и Дэйвом Батистой

Apple опубликовала трейлер второго сезона «Видеть» (в оригинале — SEE), а вместе с тем сразу же продлила сериал на третий сезон.
Сюжет разворачивается в далеком будущем, когда человечество полностью утратило зрение. Тем не менее однажды жена воина и вождя Бабы Восса рожает близнецов Кофун и Ханива, которые могут видеть. Однако эта новость стала причиной конфликта с другим племенем, которое возжелало заполучить этих детей.
Во втором сезоне главный герой в исполнении Джейсона Момоа столкнется с собственным братом, которого сыграл Дэйв Батиста.
Новые серии начнут выходить с 27 августа.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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