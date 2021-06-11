Трейлер второго сезона сериала «Видеть» с Джейсоном Момоа и Дэйвом Батистой

Apple опубликовала трейлер второго сезона «Видеть» (в оригинале — SEE), а вместе с тем сразу же продлила сериал на третий сезон.

Сюжет разворачивается в далеком будущем, когда человечество полностью утратило зрение. Тем не менее однажды жена воина и вождя Бабы Восса рожает близнецов Кофун и Ханива, которые могут видеть. Однако эта новость стала причиной конфликта с другим племенем, которое возжелало заполучить этих детей.

Во втором сезоне главный герой в исполнении Джейсона Момоа столкнется с собственным братом, которого сыграл Дэйв Батиста.

Новые серии начнут выходить с 27 августа.