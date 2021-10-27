В честь 50-летия аниме «Люпен: Третий» выпустят артбук по фильму и настольную ролевую игру

Знаменитый вор-джентльмен готовится громко отпраздновать 50 лет с даты выхода первой серии аниме-сериала «Люпен: Третий»!

В честь такого юбилея издательство Magnetic Press готовит сразу два больших сюрприза: артбук по аниме-сериалам и настольную ролевую игру.

Артбук планируют издавать при поддержке спонсоров на Kickstarter. Читателей ждёт 200-страничное издание в твёрдой обложке, куда войдёт галерея работ, концепт-арты и откровения создателей о всех анимационных проектах про Люпена за последние 50 лет. Включая материалы и из недавней 3DCG-полнометражки «Люпен: Третий. Первый». У книги будет и делюкс-издание со слипкейсом. Если участники разблокируют сверхцели, то в артбук войдут ещё 96 страниц материала, включая раскадровки и наброски. Кампания на Kickstarter пока не началась — страница откроется в ближайшее время.

Настольную ролевую игру готовит Magnetic Press Play — подразделение издательства. В основу правил ляжет механика D6 от Magnetic Press, на ней когда-то были разработаны игры по «Звёздным войнам» и «Охотники за привидениями» от West End Games. Анонс обещает, что игроки смогут вытворять всё такие же безумные выходки, играя любимых персонажей. Правда, больше подробностей пока нет — их обещают представить позже.