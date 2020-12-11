В четвертом сезоне «Сабрины» появятся Зельда и Хильда из ситкома 90-х

Бет Бродерик и Кэролайн Ри из «Сабрины — маленькая ведьма» повторят роли тетушек главной героини в четвертом сезоне «Леденящих душу приключений Сабрины».

Судя по всему, Сабрина попадет в альтернативную вселенную, где про нее снимают ситком, режиссером которого выступает Фаустус Блэквуд.

Напомним, в сериале от Netflix тетушек Зельду и Хильду играют Миранда Отто и Люси Дэвис соответственно.

По сюжету Сабрине и ее друзьям предстоит столкнуться с Таинственными ужасами, которые могут разрушить мир. И это далеко не единственная их проблема.

Финал «Леденящих душу приключения Сабрины» выйдет 31 декабря.