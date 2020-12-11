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    Новости

    В четвертом сезоне «Сабрины» появятся Зельда и Хильда из ситкома 90-х

    11 декабря 2020
    Дмитрий Кинский
    11.12.2020
    190
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    В четвертом сезоне «Сабрины» появятся Зельда и Хильда из ситкома 90-х

    Бет Бродерик и Кэролайн Ри из «Сабрины — маленькая ведьма» повторят роли тетушек главной героини в четвертом сезоне «Леденящих душу приключений Сабрины».

    Судя по всему, Сабрина попадет в альтернативную вселенную, где про нее снимают ситком, режиссером которого выступает Фаустус Блэквуд.

    Напомним, в сериале от Netflix тетушек Зельду и Хильду играют Миранда Отто и Люси Дэвис соответственно.

    По сюжету Сабрине и ее друзьям предстоит столкнуться с Таинственными ужасами, которые могут разрушить мир. И это далеко не единственная их проблема.

    Финал «Леденящих душу приключения Сабрины» выйдет 31 декабря.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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