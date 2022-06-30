В России стало на треть меньше работающих кинозалов

По данным «Коммерсанта», количество кинозалов, которые проводили хотя бы один сеанс в сутки, сократилось на 36%. Если в январе их было 5700, то сейчас — 3600.
Это произошло из-за того, что многие крупные голливудские студии перестали выпускать свои фильмы в России, в том числе Disney, Warner Bros., Sony и другие.
Тем не менее представитель «Синема парка» и «Формулы кино» подчеркнул, что снижение задействованных кинозалов не означает их закрытие — их используют по необходимости.
Но эксперты считают, что к концу года неработающих залов будет только больше, поскольку в текущих условиях в них нет никакого смысла.
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