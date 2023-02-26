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    Новости

    «Всё везде и сразу» — триуфматор премии Ассоциации кинокритиков Голливуда

    26 февраля 2023
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    26.02.2023
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    «Всё везде и сразу» — триуфматор премии Ассоциации кинокритиков Голливуда

    Сегодня ночью Ассоциации кинокритиков Голливуда объявила лауреатов своей 6-й ежегодной кинопремии. В этом году фантастики оказалось немного, но забралась она высоко.

    Триуфматором премии стала «Всё везде и сразу» Дэниэла Шайнерта и Дэниэла Квана — лента взяла награды в номинациях «Лучшая картина», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая женская роль» (Мишель Йео), «Лучшая мужская роль второго плана» (Ке Хьюи Куан), «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший актерский состав».

    Другими фантастическими триумфаторами стал «Пиноккио Гильермо дель Торо», выигравший в номинации «Лучший анимационный фильм», и хоррор «Чёрный телефон».

    Остальные победители премии Ассоциации голливудских кинокритиков

    • Лучшая мужская роль — Брендан Фрейзер («Кит»)
    • Лучшая женская роль второго плана — Анджела Бассетт («Чёрная Пантера 2»)
    • Лучший адаптированный сценарий — «Женщины говорят»
    • Лучший инди-фильм — «Марсель, ракушка в ботинках»
    • Лучшая озвучка в анимационном фильме — Дженни Слэйт («Марсель, ракушка в ботинках»)
    • Лучший хоррор — «Чёрный телефон»
    • Лучший первый фильм — «Солнце мое»
    • Лучший экшен-фильм — «RRR»
    • Лучшая комедия — «Достать ножи: Стеклянная луковица»
    • Лучший анимационный фильм — «Пиноккио Гильермо дель Торо»
    • Лучший документальный фильм — «Спокойной ночи, Оппи»
    • Лучший международный фильм — «RRR»
    • Лучший короткометражный фильм — «All Too Well»

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