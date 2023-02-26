«Всё везде и сразу» — триуфматор премии Ассоциации кинокритиков Голливуда

Сегодня ночью Ассоциации кинокритиков Голливуда объявила лауреатов своей 6-й ежегодной кинопремии. В этом году фантастики оказалось немного, но забралась она высоко.

Триуфматором премии стала «Всё везде и сразу» Дэниэла Шайнерта и Дэниэла Квана — лента взяла награды в номинациях «Лучшая картина», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая женская роль» (Мишель Йео), «Лучшая мужская роль второго плана» (Ке Хьюи Куан), «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший актерский состав».

Другими фантастическими триумфаторами стал «Пиноккио Гильермо дель Торо», выигравший в номинации «Лучший анимационный фильм», и хоррор «Чёрный телефон».

Остальные победители премии Ассоциации голливудских кинокритиков