«Всё везде и сразу» — триуфматор премии Ассоциации кинокритиков Голливуда

Сегодня ночью Ассоциации кинокритиков Голливуда объявила лауреатов своей 6-й ежегодной кинопремии. В этом году фантастики оказалось немного, но забралась она высоко.
Триуфматором премии стала «Всё везде и сразу» Дэниэла Шайнерта и Дэниэла Квана — лента взяла награды в номинациях «Лучшая картина», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая женская роль» (Мишель Йео), «Лучшая мужская роль второго плана» (Ке Хьюи Куан), «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший актерский состав».
Другими фантастическими триумфаторами стал «Пиноккио Гильермо дель Торо», выигравший в номинации «Лучший анимационный фильм», и хоррор «Чёрный телефон».
Остальные победители премии Ассоциации голливудских кинокритиков
- Лучшая мужская роль — Брендан Фрейзер («Кит»)
- Лучшая женская роль второго плана — Анджела Бассетт («Чёрная Пантера 2»)
- Лучший адаптированный сценарий — «Женщины говорят»
- Лучший инди-фильм — «Марсель, ракушка в ботинках»
- Лучшая озвучка в анимационном фильме — Дженни Слэйт («Марсель, ракушка в ботинках»)
- Лучший хоррор — «Чёрный телефон»
- Лучший первый фильм — «Солнце мое»
- Лучший экшен-фильм — «RRR»
- Лучшая комедия — «Достать ножи: Стеклянная луковица»
- Лучший анимационный фильм — «Пиноккио Гильермо дель Торо»
- Лучший документальный фильм — «Спокойной ночи, Оппи»
- Лучший международный фильм — «RRR»
- Лучший короткометражный фильм — «All Too Well»
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Star Wars: Разделяй и властвуй!Кто на самом деле украл чертежи Звезды смерти?
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.