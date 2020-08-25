WotC представила Tasha’s Cauldron of Everything — новую книгу по Dungeons & Dragons

Wizards of the Coast анонсировала следующее большое дополнение для Dungeons & Dragons 5ed — Tasha’s Cauldron of Everything. Книг так названа в честь известной в мире Грейхок колдуньи Таши, создательницы низкоуровневого заклинания «зловещий смех Таши».
Дополнение будет включать в себя следующие особенности:
- Новые архетипы и класс Изобретателя. Архетипы дадут каждому из базовых классов, среди них домен Порядка для жрецов, Круг Спор для друидов, Коллегия Красноречия для бардов, Клятва Славы для паладинов и Песнь клинка для волшебников.
- Дополнительные опции для персонажей. Среди них — новые черты (в том числе и те, которые пзволят брать не-магическим классам колдовские способности), новые классовые особенности и новая опциональная система с расовыми бонусами к характеристикам (о ней WotC рассказывали ранее).
- Правило по наставнику группы. Правила взаимодействия и примеры разных наставников для авантюристов, будь то глава преступного синдиката или древний дракон.
- Новые виды снаряжения и заклинания. Обещают могущественные артефакты для разных классов, обновлённые списки заклятий и даже магические татуировки.
- Дополнительные правила. Игромеханика управления подручными, сверхъестественных преград, ловушек, переговоров с монстрами, а также рекомендации по проведению нулевой сессии.
- Раздел с головоломками. Отдельная глава посвящена тому, как вводить в игру пазлы, головоломки, с примерами и разборами.
Стоит отметить, что часть материалов (в том же самом или переработанном виде) уже появлялось на страницах D&D-книжек. Например, архетипы и опции для классов встречались в плейтестовых статьях Unearthed Arcane, а кое-что утащено из Guildmasters’ Guide to Ravnica, Mythic Odysseys of Theros и Sword Coast Adventurer’s Guide.
Издатель также показал несколько иллюстраций, которые войдут в книгу:
Tasha’s Cauldron of Everything поступит в продажу 17 ноября.
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На стриме компания также показала новые комиксы (ещё один кроссовер с «Очень странными делами»), несколько артов и набор игральных костей.
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Издать локализованную версию планируют в этом году.
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