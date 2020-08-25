    3
    Новости

    WotC представила Tasha’s Cauldron of Everything — новую книгу по Dungeons & Dragons

    25 августа 2020
    Кот-император
    25.08.2020
    5873
    1 минута на чтение
    WotC представила Tasha's Cauldron of Everything — новую книгу по Dungeons & Dragons

    Wizards of the Coast анонсировала следующее большое дополнение для Dungeons & Dragons 5ed — Tasha’s Cauldron of Everything. Книг так названа в честь известной в мире Грейхок колдуньи Таши, создательницы низкоуровневого заклинания «зловещий смех Таши».

    Дополнение будет включать в себя следующие особенности:

    • Новые архетипы и класс Изобретателя. Архетипы дадут каждому из базовых классов, среди них домен Порядка для жрецов, Круг Спор для друидов, Коллегия Красноречия для бардов, Клятва Славы для паладинов и Песнь клинка для волшебников.
    • Дополнительные опции для персонажей. Среди них — новые черты (в том числе и те, которые пзволят брать не-магическим классам колдовские способности), новые классовые особенности и новая опциональная система с расовыми бонусами к характеристикам (о ней WotC рассказывали ранее).
    • Правило по наставнику группы. Правила взаимодействия и примеры разных наставников для авантюристов, будь то глава преступного синдиката или древний дракон.
    • Новые виды снаряжения и заклинания. Обещают могущественные артефакты для разных классов, обновлённые списки заклятий и даже магические татуировки.
    • Дополнительные правила. Игромеханика управления подручными, сверхъестественных преград, ловушек, переговоров с монстрами, а также рекомендации по проведению нулевой сессии.
    • Раздел с головоломками. Отдельная глава посвящена тому, как вводить в игру пазлы, головоломки, с примерами и разборами.

    Стоит отметить, что часть материалов (в том же самом или переработанном виде) уже появлялось на страницах D&D-книжек. Например, архетипы и опции для классов встречались в плейтестовых статьях Unearthed Arcane, а кое-что утащено из Guildmasters’ Guide to Ravnica, Mythic Odysseys of Theros и Sword Coast Adventurer’s Guide.

    Издатель также показал несколько иллюстраций, которые войдут в книгу:

     

    WotC представила Tasha's Cauldron of Everything — новую книгу по Dungeons & Dragons 2 WotC представила Tasha's Cauldron of Everything — новую книгу по Dungeons & Dragons 1

    Tasha’s Cauldron of Everything поступит в продажу 17 ноября.

    Читайте также

    Icewind Dale: Rime of the Frostmaiden — новое большое приключение Dungeons & Dragons

    Icewind Dale: Rime of the Frostmaiden — новое большое приключение Dungeons & Dragons

     Кот-император |  19.06.2020

    На стриме компания также показала новые комиксы (ещё один кроссовер с «Очень странными делами»), несколько артов и набор игральных костей.

    HW выпустит на русском Baldur's Gate: Descent Into Avernus — «адское приключение» для D&D

    HW выпустит на русском Baldur’s Gate: Descent Into Avernus — «адское» приключение для D&D

     Кот-император |  19.08.2020

    Издать локализованную версию планируют в этом году.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Нестареющий Шон Коннери: жизнь самого сексуального деда
    0
    14965
    Нестареющий Шон Коннери: жизнь самого сексуального деда

    Путь длиною в жизнь от полировщика гробов до Джеймса Бонда и наставника ГОрца

    Видео: лучшие игры для вечеринок от «Магеллан»
    0
    50508
    Видео: лучшие игры для вечеринок от «Магеллан»

    Новый ролик от Hobby World.

    «Поезд в Пусан 2: Полуостров». Форсаж живых мертвецов
    0
    24424
    «Поезд в Пусан 2: Полуостров». Форсаж живых мертвецов

    Неровный, но зрелищный зомби-боевик с погонями в духе «Безумного Макса».

    Марина и Сергей Дяченко: «Последняя страница»
    0
    69321
    Марина и Сергей Дяченко: «Последняя страница»

    «Когда властитель видит, что гарнизон разбит и город обречен, он в последний раз проходит Дорогу в Небо…».

    Коллекционные фигурки: пластмассовая жизнь как хобби 4
    0
    92043
    Коллекционные фигурки как хобби: история, виды, подводные камни

    Кто откажется от возможности лицезреть на полке миниатюрную копию любимого героя?

    Читаем рассказ: Джек Финней «О пропавших без вести». Я сваливаю с этой планеты! 1
    0
    77267
    Читаем рассказ: Джек Финней «О пропавших без вести». Я сваливаю с этой планеты!

    А что если пропавшие просто купили путёвку в другой, лучший мир?

    10 лучших рассказов Рэя Брэдбери: очень субъективный топ
    0
    129132
    10 лучших рассказов Рэя Брэдбери: очень субъективный топ

    Страшные и жизнеутверждающие, о детях-убийцах и путешествиях во времени (без участия бабочек). А еще о котах.

    Черновик 783
    0
    131435
    Читаем комикс: «Бегущий по лезвию 2019»

    В центре сюжета — охотница на репликантов по имени Эш, которая имеет к ним личные счеты.

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить