В Dungeons & Dragons якобы запрещают слово «раса». Что происходит?

В начале августа западное издание VG247 опубликовало небольшую заметку, в которой обратило внимание на июньский пост Джереми Кроуфорда, ведущего геймдизайнера пятой редакции Dungeons & Dragons, об игровых расах. Из его уклончивых ответов пользователи игрового форума ResetEra и автор заметки сделали вывод, что в D&D в будущем откажутся от использования слова «раса». Новость перепечатали многие российские издания. Но при этом в массе своей упустили важный контекст, что вызвало закономерное негодование читателей — «маразм крепчал», «совсем долбанулись». При том, что никаких официальных заявлений по этому поводу компания не делала. Зато делала другие, которые стоит разобрать.

Если кратко, то Wizards of the Coast действительно планируют бороться с расизмом в D&D и даже начали предпринимать некоторые шаги. Но WotC в этом не пионеры — от других издателей ролевых игр они здесь скорее отстают. Рассказываем, какие изменения ждут D&D на самом деле и почему тема рас и народов в фэнтези важна и для русскоязычного сообщества.

Вообще, где-то 28 августа 1963 года, но если говорить конкретно про Wizards of the Coast, то 17 июня 2020-го, когда на фоне движения Black Lives Matter компания опубликовала резонансный пост, посвящённый diversity в D&D. Издатель в очередной раз заявил, что стремится сделать игру «максимально приветливой и инклюзивной». Помимо общих фраз, WotC написали и о конкретных шагах. Вот что компания сделала или собирается сделать в ближайшее время (некоторые шаги у сообщества вызывают вопросы).

В вышедших в 2020-м книгах Explorer’s Guide to Wildemount и Eberron: Rising from the Last War создатели расширили описание тёмных эльфов и орков. Оба тома — путеводители по игровым мирам: первый посвящён Эксандрии — вселенной Мэтта Мерсера, ведущего Critical Role, а второй дополняет информацию об Эберроне, одном из официальных миров D&D. Разработчики указали, что обе расы стали такими же «проработанными с точки зрения морали и культуры», как и другие народы.

Команда WotC не ограничилась этими шагами — вы наверняка слышали про изменения в ККИ Magic: The Gathering. Из игры удалили семь «расистских» карт, чьи эффекты и/или иллюстрации, по мнению компании, могли вызывать нежелательные ассоциации. Например, для Invoke Prejudice ранее использовали иллюстрацию, явно обыгрывающую Ку-клукс-клан, — её нарисовали в 1994-м. Ещё из базы убрали карты, чей URL оканчивался на число «1488», считающееся символом превосходства белых.

А в начале июля издатель добавил этические пояснения на страницы старых D&D-материалов в онлайн-магазине DriveThruRPG. Например, к книгам Oriental Adventures (1e) и Fiend Folio (1e), где отдельные культуры тоже представлены чересчур стереотипно. Сами книги и приключения при этом не меняли.

Ну как сказать «сейчас»… На самом деле в нынешнем шаге WotC нет ничего нового — в материалах по игровым мирам авторы прошлых редакций D&D постоянно добавляли новые фракции, стороны и представителей народов самых разных мировоззрений.

Один из ярких примеров — книга Faiths and Pantheons (2002 год, ещё для D&D 3.0), где подробно описывалась богиня добрых дроу Эйлистри (Eilistraee). Её последователи проповедуют гармонию как между самими дроу, так и между тёмными эльфами и остальными расами поверхности. Неблагодарная работа — убеждать остальных, что и среди дроу есть добряки. Впрочем, с последним неплохо справляется Роберт Сальваторе, написавший с полсотни книг про знаменитого изгоя Дзирта До’Урдена (в оригинале — Дриззт). А вот оркам в той же Faiths and Pantheons повезло меньше: расовые божества в Фейруне у них или хаотично-злые, или нейтрально-злые.

По большому счёту, наличие «злых рас» — исключительно вопрос сеттинга. Например, в Dark Sun почти все эльфы не привычные нам гордецы, а воришки и грабители. А полурослики превратились в диких охотников, которые не прочь сожрать представителя другого разумного вида. Пустынный Атас — жестокое место, в котором выживает сильнейший.

Желание прописать для сеттинга условно «злую» сторону понятно. У искателей приключений должен быть страшный враг, сражаясь с которым, они не будут мучиться моральными дилеммами, — противник злой, потому что злой, бейте его! Для такой роли хорошо подходит типичный Тёмный властелин со своей многочисленной армией. Например, в ныне почившем сеттинге Midnight от FFG (было две редакции, от 2003 и 2006 года) власть захватил злой бог Израдор, поработивший многие расы.

Похожей цели служит и Империя из «Звёздных войн»: во многих произведениях её представляют исключительно злой стороной. Изредка авторы пытаются поднимать этические вопросы, но обычно получается поверхностно — взять хотя бы линию Финна из трилогии сиквелов.

Полярность в фэнтезийном жанре не нова. Хрестоматийный пример — «Властелин колец». Для Толкина орки были лишь проявлением метафизического зла (которое, как и добро, — часть Средиземья). Зло — первичная характеристика орков, они выглядят скорее стихией, нежели разумными существами.

Но разве все должны копировать Толкина? Жанры и сеттинги не стоят на месте. Авторы игровых миров пытаются представить отдельные народы не как армию похожих друг на друга деревянных солдатов Урфина Джюса, а как разнообразную культуру со своими традициями. Вполне логично, что Wizards of the Coast решили изменить укоренившиеся стереотипы о многострадальных дроу и орках.

Нет. По крайней мере, никаких официальных заявлений разработчики и издатель не делали — это домыслы читателей и СМИ. Но, будем справедливыми, домыслы возникли не на пустом месте.

Само слово «раса» в контексте фэнтези используется уже давно — его популяризировал всё тот же Толкин. Писатель использовал его в том же значении, что и folk («народ»). Из писем Профессора понятно, что расизм ему был чужд, а расовую теорию он считал антинаучной.

D&D многое заимствовала у Толкина, в том числе и термин «раса». За десятилетия концепция расы стала уже традицией — скажем, как шесть характеристик. Но в последние годы на Западе часто критиковали этот элемент механики. Например, автор заметки, опубликованной в июле в издании Polygon, считает, что «концепция расы как игровой механики глубоко ошибочна». Ему вторит историк-медиевист Пол Б. Стюртевант в статье HuffPost.

Стюртевант критикует концепцию расы уже не первый год— например, в 2017-м он опубликовал большую статью Race: the Original Sin of the Fantasy Genre. Там он напомнил, что термин «расы» популяризовал Толкин, что породило проблемы для жанра в целом.

В D&D от термина не избавились, но в ряде других игр это всё же сделали. Вот какие термины используют вместо слова «раса»:

А вот, скажем, в ролевой игре по «Ведьмаку» по-прежнему фигурируют расы, причём к этой категории относятся как краснолюды с эльфами, так и ведьмаки.

Сложно сказать, почему авторы упомянутых игр решили избавиться от термина «раса». Скорее всего, это и маркетинговый ход, и попытка отвязаться от идеи, что персонажа в первую очередь определяют его гены. Может, важнее культура? Или воспитание? Что, если гном родится в людском поселении, а тифлинг — в поселении эльфов? Идея давать бонусы не за гены, а за происхождение выглядит, в целом, достаточно логичной.

Подобная мысль пришла в голову и фанатам. Летом на сайте онлайн-магазина DriveThruRPG вышло дополнение Ancestry & Culture: An Alternative to Race in 5e, которое позволяет сыграть за представителя того или иного народа, выросшего в нехарактерной для себя культуре. Здесь же есть возможность сыграть за полукровку — например, ребёнка гнома и человека. К этому материалу вышло уже два дополнения!

Скорее всего, в D&D тоже появятся схожие решения. Например, сам Кроуфорд подчёркивал, что слово «species» в ходу с XIV века — именно под эту эпоху часто стилизуют D&D-сеттинги.

Fun fact: the word "species" has been in use since at least the 14th century, which is in a time period D&D often emulates.

— Jeremy Crawford (@JeremyECrawford) June 23, 2020