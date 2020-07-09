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    Новости

    Wizards of the Coast добавили этические пояснения к старым продуктам по D&D

    9 июля 2020
    Кот-император
    09.07.2020
    2138
    2 минуты на чтение
    Wizards of the Coast добавили этические пояснения к старым продуктам по D&D 1

    В сети обратили внимание, что у некоторых старых продуктов по Dungeons & Dragons (в том числе и тех, что написаны Гэри Гайгэксом) в онлайн-магазинах появились этические пояснения. Например, их можно увидеть к книгам Oriental Adventures (1e) и Fiend Folio (1e).

    Мы осознаём, что некоторые ранее выпущенные материалы, доступные на сайте, не отражают нынешних ценностей франшизы D&D. В них могут встречаться этнические, расовые, гендерные предрассудки, которые были распространены в американском обществе того времени. Они были неправильными тогда и остаются неправильными сейчас. Эти материалы представлены в первозданном виде, потому что в ином случае это было бы равносильно тому, что подобных предубеждений никогда не существовало. D&D учит нас, что разнообразие — это сила, и мы стремимся сделать наши продукты максимально приветливыми и инклюзивными. Эта часть нашей работы никогда не закончится.

    Автор портала Geek Native подметил, что дисклеймер появился комментария одного из ведущих подкаста Asians Represent Podcast Дэниела Квана. Тот обратил внимание, что отображение азиатской культуры в книге Oriental Adventures 1e представлена «вредной». Кван посчитал позицию WotC, ранее говоривших про разнообразие в D&D, лицемерной, ведь компания продолжала получать финансовую выгоду с продаж этих старых книг.

    При этом Кван подчеркнул, что не видит ничего оскорбительного в настольной ролевой игре на азиатскую тематику Legend of the Five Rings.

    Позднее WotC прокомментировали добавление дисклеймера. Они подчеркнули, что это только первый шаг, планируются и другие — в соответствии со всё тем же заявлением. Компания извинилась, что внесла пояснение до того, как рассказала обо всех шагах.

    Напомним, в середине июня WotC опубликовала большой пост, посвящённый этичности и разнообразию в играх. В нём авторы пояснили, что стараются расширить наследие D&D: например, компания всё чаще показывает орков и дроу как расы, обладающие глубокой культурой. Кроме того, в новых изданиях книг Curse of Strahd и Tombs of Annihilation компания внесла корректировки в описании культур различных народов — например, вистани, которые были основаны на стереотипах о цыганах. А в одном из будущих продуктов WotC планирует ввести дополнительное правило, в котором игроки смогут менять бонусы к характеристикам от тех или иных рас.

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    Кот-император
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